La selección española de hockey sobre patines, con tres asturianas, plata mundial: "Fue una pena, hay que valorar llegar a la final"

"Hay que valorar el hecho de haber llegado a donde llegamos, hicimos un buen campeonato; la final fue una pena porque creo que podíamos haber planteado un mejor hockey", reflexiona Sara Lolo, jugadora del Telecable y componente de la selección española que conquistó la medalla de plata en los World Skate Games. La anfitriona, Argentina, se impuso por tres goles a cero.

Era la final esperada y un tanto "preparada" desde el sorteo de formación de los grupos de la fase previa. A España, campeona en las tres últimas ediciones, le tocó un grupo con Portugal, Francia y Chile. Las dos primeras fueron en algún momento campeonas del mundo y Chile es el único oponente que tiene Argentina en el continente americano. Por contra, las anfitrionas del Mundial se midieron a Italia, Alemania y Colombia, las tres selecciones en teoría más flojas. El camino argentino era mucho más fácil que el español pero, como estaba previsto, ambos se vieron las caras en la final.

Dicho esto, Argentina fue superior porque tiene una selección de muchísimo nivel y además jugaba en casa arropada por varios miles de aficionados que llenaron el Aldo Cantoni, que es algo así como el Santiago Bernabéu del hockey patines. En la final se pudo ver sobre la cancha a tres jugadoras del Telecable Gijón de la actualidad, Sara Lolo, Sara Roces y Marta Piquero, y otras tres que han defendido sus colores: Ana Casarramona, también en el combinado nacional, y Luchi Agudo y Julieta Fernández, en el argentino. Precisamente esta última fue decisiva en el título logrado por Argentina, marcó los dos primeros goles de la final, pero además fue la máxima goleadora del Mundial, al que llegó en un momento de forma impresionante.

Todos los intentos de España por darle la vuelta al marcador resultaron inútiles porque Argentina montó una defensa que resultó inexpugnable y su portera Anabella Flores detuvo todas las bolas que le llegaron. Adriana Soto puso la puntilla mediada la segunda parte y el título se queda en casa de manera merecida. Sara Lolo y Marta Piquero se quedan con sus tres títulos de campeonas del mundo, mientras que Sara Roces no puede sumar a su palmarés el primero entorchado mundial.

Sin apenas tiempo para recuperarse del esfuerzo y el viaje las tres retomarán el próximo sábado la OK Liga española porque esto no para y aún quedan tres títulos en juego. Y a buen seguro que el Telecable Gijón va a ir a por los tres.

Sara Lolo analiza la final: "Fue un partido de esos en los que no acabas de estar cómoda del todo, no conseguimos poner nuestra mejor versión encima de la pista. Ellas se adelantaron muy pronto, tuvieron algo de fortuna en el primer y el segundo gol. Así como nosotras dominamos bastante y generamos muchas ocasiones, pero no conseguimos que entrara la bola. Ellas sí que tuvieron este punto de fortuna y también supongo que les dio un poco de tranquilidad. Quizás si hubiéramos conseguido ir con 2-1 al descanso las cosas hubieran cambiado un poco".

La jugadora del Telecable destaca también que "el pabellón estaba hasta la bandera, con un ambiente hostil como esperábamos. Todo eso son cosas que según van pasando los minutos del partido a ellas les van haciendo crecer y a ti te va generando más prisa. Finalmente, no fuimos capaces de sacarlo. Quitando el último partido, en el resto hubo momentos de sentirnos muy cómodas y muy contentas. Suerte que el equipo está muy junto, muy unido y nos tenemos las unas a las otras para poder pasarlo de la mejor manera posible".