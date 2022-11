La "plata amarga" ya está en casa

Las jugadoras del Telecable Gijón en la selección, Sara Lolo y Sara Roces, están ya en Asturias; la tercera, Marta Piquero, lo hará a lo largo del día de hoy. Las tres llegan con la medalla de plata del Campeonato del Mundo de hockey sobre patines colgada a sus cuellos. "Una plata que sabe amarga", reconoció Sara Lolo. La fotografía de la selección española en la entrega de medallas reflejaba bien a las claras el sentimiento de todas las jugadoras pero, como aseguran tanto Lolo como Roces, el malestar no es tanto por haber perdido la final como porque todas tienen la sensación de que podían haber dado más de sí.

"Salvando el resultado de la final, todo lo demás ha estado muy bien. El equipo ha jugado bien, hemos pasado una semana estupenda y nos sentimos unas privilegiadas de formar parte de este equipo porque todo es fácil. Tenemos un punto de admiración de unas a otras, no hay egos ni malos rollos, ni nada", manifiesta Sara Lolo. El sorteo para la composición de la fase de grupos deparó que el de España fuera mucho más complicado que el de Argentina, pero a Lolo el camino le da igual: "Para ser campeonas del mundo hay que ganar al resto". La gijonesa no cree que Argentina "haya sido tan superior a nosotras como para ganar 3-0. Lo que sí hizo fue jugar mejor sus cartas y nosotras no tuvimos el día, no llegamos a encontrarnos cómodas en pista y al final nos pasó factura. Si cuando pierdes el otro es mejor, le das la mano y te pones a trabajar, pero cuando sabes que te quedaron cosas en el bolsillo, que no fuiste capaz de poner todo en la pista, es lo que da más impotencia".

Para Sara Roces era su primer Mundial, así que está "contenta porque es una experiencia inolvidable: estar en un Mundial, el grupo que tenemos, que es maravilloso... Es un privilegio estar con estas jugadoras y claro que es una pena no haber ganado, pero jugamos una final de un Campeonato del Mundo con 5.000 personas viéndonos. Me quedo que muy pocas personas tienen el privilegio de vivir esta experiencia". Al igual que su compañera Sara Lolo, Roces considera que "en la final no dimos nuestra mejor versión. Pero es un aliciente para ir más fuertes al siguiente campeonato y tratar de ganarlo".

Para Roces la plata también "sabe amarga porque podríamos haber dado un mejor nivel tanto en lo grupal como en lo individual. Si hubiéramos perdido pero jugando bien la plata seguro que no dolería tanto. Creo que podríamos haber dado más". Sara Roces prefiere quedarse con las sensaciones positivas, "claro que me hubiera gustado quedar campeona, pero estoy con jugadoras que son tres y cuatro veces campeonas del mundo y es algo que me queda. En Roma, que creo que es dónde serán los próximos World Games, Argentina se va a encontrar con una España mucho más fuerte y más sólida".

Las jugadoras asturianas tienen ahora tres días para cambiar el chip, ya que el sábado retoman la Liga con el Sant Cugat como rival.