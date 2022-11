Con Bascarán en la memoria

En la mesa, un equipo de nueve veteranos. Nacidos entre 1935 y 1942. Peinan canas y saben mucho de fútbol. Juan de Lillo, veterano periodista, ex redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA, es el más mayor de la cita y el que lleva la voz cantante. Lleva boli y libreta, como si fuese a escribir un reportaje en sus viejos tiempos de plumilla. Marino Rodríguez, uno de los asistentes, alza la voz. "Jugaba de medio y era un auténtico atleta. Valía para todo y no se cansaba nuca. ¡Y de repente nos enteramos de que se había marchado de misionero! Fue una cosa que nos sorprendió a todos y no lo entendió ni San Pedro".

De Lillo toma nota. Rodríguez habla del inolvidable Carlos Bascarán, misionero ovetense, –hijo del oftalmólogo Antonio Bascarán–, fallecido por covid en septiembre de 2020 y un devoto del fútbol hasta el final. Los que hablan de él son sus excompañeros de Vetusta, de la generación de 1961. A saber, además del citado De Lillo, José Gómez, "Pinichi"; Jesús Cabada, Cándido Cabal, Ramón Yáñez, Marino Rodríguez, José Antonio Fernández, "Tono"; José Luis López (que era directivo del Arenas del Naranco) y José Manuel Montes. La reunión la organizó Tono y el objetivo es que salgan a la luz anécdotas de Bascarán para un libro sobre el misionero que está preparando su propia familia. Tono advierte de la dificultad, "ya nos va fallando la memoria", pero todos lo intentan. Marino es el que más se suelta. "Éramos juveniles y nos llamaron de la selección asturiana. No nos conocíamos de nada y nos tocó juntos en el tren. Íbamos con las botas en las manos y casi ni hablábamos. Luego ya rompimos el hielo", asegura. Todos recuerdan bien aquellos geniales años en el Vetusta. El entrenador era Antón, el mítico exjugador del Oviedo. "Al que tiraba un penalti le decía que tenía que romper la red y siempre fumaba en la caseta", recuerda Ramón Yáñez. En aquel Vetusta, que se había recompuesto tras varios años sin actividad, estaba Bascarán, "que lo hizo fenomenal" y probablemente pudiese haber sido futbolista profesional de no haber sido misionero. Bascarán y De Lillo, además, quedaron campeones de España con la por aquel entonces Selección Universitaria. La quinta del Vetusta coincide en señalar la gran personalidad de Bascarán, con una historia personal de película. En 1962, tras estar en el Vetusta, ingresó en la congregación de los Combonianos y nunca dejó de ser misionero. Estuvo en Brasil y en Portugal, aunque cada dos años regresaba a Oviedo, su ciudad. Nunca dejó el fútbol. Estuvo federado hasta los 39 años, pero siguió jugando hasta los 75. Compitió en el Maia-Oporto de Portugal y en el Deportiva Ferroviária, de Brasil. Estuvo hasta los 39 años jugando federado, pero no fue hasta los 75 cuando colgó las botas. Bascarán falleció en agosto de 2020 por covid. Pero, ya se ha visto, su recuerdo seguirá siempre vivo.