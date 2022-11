Javi Rodríguez, entrenador del Estudiantes, próximo rival del Alimerka Oviedo Baloncesto, analiza a su exequipo: "Sé que van a salir de esta situación"

Javi Rodríguez (Porriño, Pontevedra, 1979) fue entrenador jefe del Alimerka Oviedo Baloncesto entre 2018 y 2020, y entre 2015 y 2018 había sido el ayudante de Carles Marco. Una época dorada del club asturiano, en la que se consiguió ganar la Copa Princesa. En su primer año como entrenador jefe, el equipo fue cuarto en la liga regular de la LEB Oro, disputó los play-off y rindió a un gran nivel. En la siguiente, en cambio, las cosas no funcionaron y el club tomó la decisión de despedirlo, algo que Javi Rodríguez califica como "un acierto". Tras su paso por Oviedo, el gallego fue asistente de Álex Mumbrú en el Bilbao Basket, en ACB, y ahora regresa a la LEB Oro para dirigir al Estudiantes, el equipo más emblemático de la categoría y que tras encadenar cinco victorias recibe el domingo (18.30 horas) en el Wizink Center de Madrid a un Alimerka Oviedo Baloncesto que aún no conoce la victoria en las seis jornadas que van disputadas.

–¿Cómo le están yendo las cosas en el Estudiantes?

–Lo primero es que es un orgullo ser entrenador del Estudiantes, da igual que sea en LEB Oro o en ACB. Es un referente histórico y eso me hace tener mucha ilusión, orgullo y responsabilidad. Estoy feliz yendo cada día al pabellón.

–¿Considera que ha evolucionado tras su salida de Oviedo?

–Al final, de todo se aprende y todo vale. Mi estancia en Oviedo fue maravillosa deportiva y personalmente; estoy enormemente agradecido al club y a la afición, y solo puedo tener palabras de agradecimiento. Después, en Bilbao aprendí mucho y ahora decidí cambiar de aires ante una propuesta irrechazable como Estudiantes.

–¿En qué nota su cambio?

–He aprendido que es importante cuestionarte como entrenador, no pensar que tienes razón siempre. He reflexionado el porqué no fueron las cosas bien mi última temporada en Oviedo y creo que uno tiene que aprender a caminar con todas las personas, con todos los jugadores; en Oviedo aprendí cuando las cosas fueron bien y también cuando fueron mal. La gestión de la plantilla es importantísima y todo lo que conlleva, en mi último año en Oviedo no sé si la plantilla estaba bien confeccionada pero no dio el resultado esperado y no sé si fui el mejor gestionando la plantilla. Se cometieron errores y el máximo responsable soy yo. El OCB es un club humilde y sorprende lo bien que lo ha hecho con pocos recursos, el problema es que cuando no aciertas sufres y no tienes mucho margen de maniobra.

–¿Se siente ahora un entrenador diferente?

–Insisto en que aparte de ser buen entrenador es muy importante la gestión del grupo y creo que eso, con los años y la experiencia, te va ayudando y vas aprendiendo a convencer a jugadores, a gestionar situaciones difíciles; algo de lo que en Oviedo no fui capaz. El responsable fui yo, el club me dio todas las facilidades y me alegro de que después se pudiera revertir la situación. Fue una buena decisión del club prescindir de mí.

–En Oviedo la exigencia es salvarse, en el Estudiantes el objetivo desde el principio es subir. ¿Es complicado?

–La exigencia para mí es la misma, es la misma responsabilidad e igual de importante el reto de salvar a un equipo como el Oviedo que conseguir el ascenso con el Estudiantes. ¿Quién tiene más presión? Bajar a una liga que no te sientes parte de ella, como el caso del Oviedo, que es un equipo asentado en la LEB Oro, también supone una gran presión, la misma que puedo tener yo; todo depende del contexto.

–¿Es la actual la mejor LEB Oro de los últimos años?

–No sé si es la mejor de la historia, pero sí la más difícil; los siete u ocho primeros tienen un nivel parecido y cualquiera de los otros te puede ganar, hay muchos candidatos al ascenso y muchos a no descender. Tenemos que tener humildad.

–¿Está contento con los dos exjugadores del OCB que tiene a su mando, Hansel Atencia y Paul Jorgensen?

–Estoy muy contento. Buscamos un perfil muy determinado y Oviedo tenía dos jugadores que nos interesaban, lo que demuestra la capacidad de Héctor Galán (director general del OCB) para fichar a jugadores de mucho talento. Además, los dos son muy buenos chicos.

–¿Cómo ve la situación del OCB en este inicio de Liga en el que aún no han ganado?

–Es difícil y es una faena lo que les está pasando. Haces un equipo nuevo, con jugadores desconocidos, y empiezas y se te lesionan seis o siete; así no puedes construir las bases de un equipo, los automatismos. Luego tienes que tirar de temporeros, jugadores con los que no contabas, otros tienen un rol más relevante del esperado, americanos que no conocen la liga sin entrenarse, un calendario difícil y el equipo sin hacer y sin entrenarse. No se lo desearía a nadie y menos al Oviedo con el enorme cariño que les tengo.

–Tras el parón, ¿qué OCB espera el domingo?

–Es un partido trampa, parece que todo tiene que ser muy fácil pero les tengo mucho respeto y quiero afrontar el partido como si viniera el líder. Sé que Oviedo va a salir de esta situación, pero no quiero que sea contra nosotros.

–¿Cuál es su mejor recuerdo del OCB?

–Me adoptaron como si fuera un hijo, el club y la afición, es un club maravilloso, con gente genial para trabajar, con la que mantengo relación. Valoro mucho que la afición en los momentos complicados nos tuvo respeto y cariño, intentando ayudar siempre, sin poner problemas a mi trabajo; son gente maravillosa.