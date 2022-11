"Ser presidente de mi equipo ha sido un auténtico orgullo, no descarto volver"

Ha hecho casi de todo en Santa Cruz. Diego Junquera García (Gijón, 2-2-1987) fue jugador del Gijón Industrial, portero en concreto, en categoría inferiores antes de ejercer como vocal, vicepresidente y presidente, entre otras tareas. Este último cargo lo asumió en mayo de 2017 y dejará de ostentarlo en los próximos días, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Agotado tras una intensa etapa en la que también ha vivido los nacimientos de sus hijos Xune y Enol, además de cumplir con su labor profesional en Arcelor, ahora desea vivir el día a día del club fabril desde un prisma diferente.

–¿Por qué abandonar la presidencia?

–Era una decisión que estaba tomada desde el día que llegué al cargo. Me fijé estar solo cuatro años y después, mi idea era seguir echando una mano desde otro plano. Lo que no contaba entonces era con la pandemia. Acabó el mandato y por dar estabilidad y evitar incertidumbre decidí tirar un poco más. Nunca con la intención de estar mucho tiempo. Si conseguía tener relevo era porque se habían hecho las cosas bien. Significaba que el club estaba vivo y no se sostenía en una sola persona. Creo que es el momento.

–Defina el momento.

–Si no hubiéramos bajado de Tercera, esta circunstancia se hubiera dado ya el pasado verano. Con el descenso, hubo un poco de empeño personal en esperar un poco, al menos hasta octubre o noviembre. Ahora ya está todo funcionando, tranquilo, y el que llegue va a tener margen para actuar.

–Dice que el puesto le ha mermado también la salud.

–Cuando estás un poco saturado ves un poco las cosas malas. También tuve alegrías. Estos días hice balance. Recuerdo con mucho cariño el acto de la Medalla de Plata de la villa. También volver a jugar contra el Sporting por nuestro aniversario, reconduciendo así la relación que teníamos con ellos históricamente. En cuanto a lo deportivo… Al final, siempre hay altibajos. Las bases para regresar esta temporada a Tercera están puestas.

–¿Qué le ha quedado por hacer?

–Ganar una Copa Federación. Por lo menos, llegar a la final. Para nosotros, ser campeón en Tercera es muy difícil, pero en este torneo puedes tener esa suerte.

–Están pendientes aún de rematar las mejoras de Santa Cruz.

–Santa Cruz sigue demandando lo mismo que hace cuatro o cinco años: que se termine la reforma eléctrica. Estamos continuamente con la espada de Damocles de que no te renueven el boletín de obra. Estamos sufriendo los continuos incumplimientos de la palabra que se nos da desde la concejalía de Deportes respecto a este asunto.

–Se presentará a las elecciones su tesorero, Rafael Menéndez Álvarez.

–En principio, sí. La próxima semana se marcará el calendario electoral tras la celebración de la asamblea, que será el día 22, a las 19.00 horas en el Ateneo de La Calzada. A partir de ahí, se verá.

–¿Continuará en el club como parte de la nueva junta directiva?

–En principio, no está previsto que forme parte de su candidatura. Si él lo considera, echaré una mano, pero no desde un primer plano.

–¿Qué ha significado para usted ser presidente del Industrial?

–Conseguir haber sido presidente de mi equipo ha sido y será siempre un auténtico orgullo. Siempre fui de quemar etapas muy pronto en mi vida. Ahora las obligaciones apuntan a otro lado, pero no descarto dentro de unos años volver a la presidencia. Tampoco me verán ahí a medio plazo.

–¿Qué le dicen en casa de su decisión?

–No se creen que lo vaya a dejar (se ríe).

–¿De qué se siente más satisfecho?

–Hemos hecho muchas mejoras en Santa Cruz con fondos propios. Principalmente los vestuarios modulares y la cantina, y toda la zona reformada de la valla perimetral y la nueva publicidad. En cuanto a terminar las torres de iluminación, ahí le debemos mucho a Maximino Martínez (expresidente de la Federación Asturiana). En global, me enorgullece que el club siga vivo, que tenga ese cariño de La Calzada y, sobre todo, haber conseguido volver a enganchar al barrio con su equipo.