Los entrenadores de Marino, Avilés y Langreo han pasado por rueda de prensa antes de los partidos que tienen este domingo, primero la visita de los langreanos al Coruxo (17.00 horas) y media hora más tarde (17.30 horas) el derbi entre avilesinos y gozoniegos en el Suárez Puerta.

Manel Menéndez, entrenador del Marino

La vuelta del parón: “Es el primer partido de liga después del parón. Tenemos muchas ganas. Es verdad que la semana anterior fue difícil después de caer ante el Arenteiro. Vimos que no somos inferiores a ante el equipo que manda en la clasificación y que en mejor forma está. Cedimos un gol a balón parado y nos mató.”

La influencia del descanso: “Creo que el descanso nos vino bien. Yo era de los que pensaba que cuando pierdes un partido debes de ir rápidamente a buscar revancha, pero he visto que nos ha sentado de maravilla”

El derbi: “Estamos preparados para este partido, llegamos igualados en la clasificación. El Avilés es un equipo aspirante al ascenso y al título, va a ser un encuentro difícil. Tienen jugadores muy buenos, que han estado en otras categorías. En casa tienen mejores números que fuera, mientras que nosotros rendimos mejor a domicilio que de local.”

Qué esperar: “En un derbi puede pasar cualquier cosa, la clasificación hasta ahora no sirve para nada. Es un partido ilusionante para todos, nosotros queremos seguir en esa línea y puntuar fuera de casa. Eso sí, en casa tenemos que mejorar los números”

Emilio Cañedo, entrenador del Avilés

Cómo afecta el parón: “El parón solo ha sido de una semana. Nos venía bien el descanso, llevábamos muchas sesiones de trabajo acumuladas. Tal como han venido los futbolistas se nota que hacía falta”

El derbi: “Estamos motivados, independientemente del rival. Tenemos la motivación de volver a engancharnos arriba, volver a sacar un resultado positivo y volver a la parte alta de la clasificación”

El estado de forma del Marino: “No creo que el Marino esté empezando a flojear, simplemente viene de un resultado adverso ante el líder de la categoría. Si vemos la trayectoria que está teniendo creo que el marino está haciendo una gran campaña y que tiene mimbres para seguir haciéndolo”

¿Mismo partido que en la Copa Federación?: “El escenario va a ser completamente distinto al de la Copa Federación. La preparación es completamente distinta en estos partidos, va a ser muy diferente al de pretemporada”

Qué partido esperar: "Los cuerpos técnicos nos conocemos y las plantillas también. Nos hemos visto muchas veces y eso iguala todo. Espero un partido muy serio y competitivo. El Marino es un equipo muy bien trabajado, la dificultad va a ser máxima"

Las ausencias: "Vinicius no va a llegar a la convocatoria y tenemos la baja de Nacho por maternidad. Los demás están todos disponibles"

Pablo Acebal, entrenador interino del Langreo

La semana de trabajo: "Ha sido una semana complicada, atípica. Se lo decía a los futbolistas, solo puedo darles las gracias por el compromiso, el profesionalismo y la madurez impropia de la categoría y de la edad de muchos. El equipo está comprometido y con ganas de que llegue el domingo. Vamos a intentar sacar el partido adelante en Galicia".

¿Cómo está el equipo?: "En una semana como está creo que el equipo tanto ayer como hoy, como las dos sesiones que nos quedan, están afrontando el trabajo con madurez y profesionalidad. Lo poco que vayamos a tocar de cara al domingo lo están recibiendo bien. El domingo se va a hacer un buen partido".

Visitar al Coruxo: "Es un plaza difícil, un equipo que ya vemos como va en la calificación. En su casa le gusta ser protagonista y jugar en campo rival. Pero tenemos que estar más pendientes de nosotros que del rival. Debemos potenciar todo el bueno que tiene le equipo, que es mucho, para ponerlo en liza el domingo. A partir de ahí podremos hacer daño al Coruxo".

Su función en el banquillo: "Cuando llegué aquí en verano, que me llama el club, vengo para ayudar y aportar mi grano de arena. Este fin de semana me toca hacerlo como entrenador. Estoy para ayudar en lo que el club considere, en el rol que quiera el club. Por encima de todos está el Langreo".

¿Se siente capacitado para el puesto?: "No es una cuestión de sentirse capacitado o no, sino no estaría hoy aquí. Sí que creo que toca ser honrado y honesto con uno mismo y con el club. Esto es totalmente temporal, hasta que el club encuentre técnico. Es lo que toca ahora, yo quiero ser entrenador, ojalá algún día lo sea del Langreo, pero hay que ir paso a paso, no querer subir tres escalones de una vez. El Langreo tiene que buscar entrenador".