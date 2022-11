Trifón Poch, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, habló antes de medirse este domingo fuera de casa al Estudiantes (18.30 horas, Vinx TV)

Las semanas de descanso: "Lamentablemente no hemos podido aprovechar de manera completa esta semana de no competición. Los problemas nos persiguen. Hemos tenido 4 jugadores que han tenido que parar varios días, por lo que no pudimos hacer el trabajo que pensábamos. Thorir ni Óliver Arteaga siguen fuera, pero incluidos ellos dos hemos tenidos otros 4 jugadores que durante estas dos semanas se han perdido tres o cuatro días de entrenamientos. Algún día han coincidido los pivotes, por lo que hubo entrenamientos donde solo teníamos dos interiores. La vida sigue igual. Hemos intentado aprovechar con el resto todo lo que hemos podido para tener más ritmo en los entrenos y llegar preparados a nuestro próximo partido".

Las lesiones: "Thorir está descartado y Arteaga dudo muchísimo que pueda estar porque no ha hecho nada, ni siquiera un uno contra uno. dudo mucho que pueda estar para el domingo".

Competir en la pista del Estudiantes: "Tienen un pabellón en condiciones, no las condiciones que tenemos aquí. Sea como sea, tenemos que dar una buena version de nuestras capacidades, enfrente vamos a tener un equipo potente, con muchos o argumentos. Después de la primera jornada están con una serie de victorias muy buena, con buen ritmo de juego y de anotación. Tienen muchos argumentos: físico, interior, movilidad, jugadores creativos para crear puntos... Es un equipo del que apenas hay que dar muchas explicaciones. Está hecho para subir y tiene un potencial muy grande para conseguirlo".

Que hacer para ganar: "Para ganar a Estudiantes en su pista tenemos que hace muchas cosas bien. Pero independientemente de eso tenemos que mirar hacia dentro y hacia nosotros mismos. El equipo tiene que mejorar en aspectos defensivos, ser consistente, no conceder canastas fáciles, ser más solidos en el rebote... Creo que tenemos que darnos cuenta de que promediando 65 puntos las posibilidades de ganar se reducen muchísimo. Tenemos que mejorar los porcentajes, la rotación y ser más agresivos en el rebote ofensivo, sino será difícil ser competitivos".