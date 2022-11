El derbi de los 14 kilómetros

Los catorce kilómetros que separan el Suárez Puerta de Miramar han sido transitados por varios jugadores a lo largo de la historia. Dos ejemplos de ello son Dani Fernández y Gustavo Gutiérrez. Durante los años 90 y principios de los 2000 fueron los protagonistas de uno de los principales derbis del fútbol asturiano, que este domingo volverá a verse en el Suárez Puerta a las 17.30 horas. "En nuestra época se vivía mucho más el fútbol", recuerdan ambos sobre sus experiencias en este tipo de partidos.

"Yo soy de Avilés de toda la vida. Antes de entrar en el equipo, con 11 o 12 años, ya era socio del club. Imagínate la ilusión que me hizo cuando me llamaron", explica Dani Fernández, que se define como un "defensa brutote" entre risas. Este avilesino empezó su carrera sobre los terrenos de juego en el conjunto blanquiazul, donde compaginó los estudios con sus tareas de futbolista. "Yo estudiaba una ingeniería de minas. Eso sí, prefería entrenar a estudiar, era muy profesional", asegura el defensor. Tras una primera etapa en el Suárez Puerta, el Marino llamó a su puerta. "Luis Gallego me reclutó. El Marino es una gozada de equipo. Estuve con ellos tres años muy bonitos, nunca me pusieron una pega por nada", narra Fernández. Pero, tras esas tres temporadas, decidió volver a su ciudad. "Acabé con bastantes problemas de lesiones, por eso me retiré en el Avilés con 29 años", indica.

Ahora su vida no se aleja mucho de los campos de fútbol. Tras sacar su carrera, Fernández se mudó a Madrid por trabajo, aunque sigue volviendo a Avilés cada vez que puede. "Trabajo en una calderería. Ahora estamos con las obras del Bernabéu, hemos hechos las columnas para que el nuevo campo se pueda guardar", señala Fernández. Aunque ahora está un poco desconectado de su amor de juventud, tiene favorito para el derbi del domingo. "Voy un poquito más con el Avilés, aunque al Marino le guardo mucho cariño", sentencia.

Gustavo Gutiérrez, por su parte, nació en Luanco. En su caso, no solo se limitó a vestir las camisetas de Avilés y Marino, sino que se convirtió en un trotamundos del fútbol. "Estaba en las categorías inferiores del Sporting y como vi que ahí no jugaba mucho, decidí volver a Luanco y jugar con el Marino. En uno de los partidos que jugué con ellos había ojeadores del Avilés y me ficharon", cuenta Gutiérrez, que en sus años jóvenes fue un pivote de carácter defensivo. "Después de tres años con los avilesinos tuve una carrera un poco alocada. Jugué en el Rayo Vallecano, en el Burgos, en la Ponferradina, en el Extremadura de Rafa Benítez… Pero de repente me llamó de nuevo el Avilés, porque querían hacer un gran equipo", explica el centrocampista, que tras un año en el Suárez Puerta volvió a donde empezó todo, Miramar. "Me llamó Luis Gallego diciéndome que me tenía que retirar en el Marino y me convenció. Estuve con ellos hasta que colgué las botas, con 36 años", cuenta con orgullo Gutiérrez.

Siguió ligado al Marino durante unos años en labores de delegado y ayudando a José Luis Quirós, "hasta que me cansé y decidí tirar por otro camino". Ahora, tras el nacimiento de su hijo Alejandro, trabaja en una empresa de paisajismo, aunque sin quitarle el ojo a lo que pasa en sus dos exequipos. "Tengo el corazón muy dividido. Si puedo elegir, quiero que el Avilés gané en casa y el Marino, en la vuelta, también venza en su casa. Así se llevan tres puntos cada uno, mejor que si empatan los dos encuentros", bromea Gutiérrez, aunque finalmente confiesa que le tiran un poco más los colores blanquiazules, ya que "fue el equipo que me hizo debutar a nivel profesional. Vicentón fue el que apostó por mí en Segunda".