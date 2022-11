Un estrella emergente del tenis asturiano: Eugenia Menéndez, de triunfar en Guecho al Madrid Open

"Me lo pasé genial, la verdad. Jugué muy bien, y además me pudo acompañar mi entrenador, José Manuel García, y mis padres. No me puedo quejar", explica Eugenia Menéndez, recién salida de su clase de confirmación. A pesar de que acaba de llegar del País Vasco, donde ha arrasado en el Mutua de Guecho, no tiene tiempo a descansar. A sus tareas escolares, ya que cursa cuarto de la ESO, suma la exigencia de un calendario tenístico que no le deja parar. Gracias a su última victoria ha conseguido entrar en el Mutua Open de Madrid, donde compartirá espacio con grandes tenistas.

"Es un lujo, voy a poder estar junto a tenistas profesionales", asegura la ovetense, aunque confiesa que no se pone nerviosa por ello, sino que "me da más ganas y motivación por un reto así". "Espero poder ganar, va a ser muy difícil", indica la tenista. En las pistas madrileñas se darán cita lo mejor de la cantera española, ya que en ese torneo se miden los campeones de los distintos Mutua que se celebran a lo largo del territorio español.

La victoria de Eugenia en Guecho fue clave para llegar a jugar en Madrid. "En la primera ronda la rival no se presentó, lo que me facilitó las cosas. Los cuartos y las semifinales estuvieron muy disputados. Pero lo mejor fue la final, porque tenía enfrente a una chica que me solía costar mucho. No puedo estar más contenta", cuenta la ovetense, que ya tiene la mente puesta en su próxima cita. "El domingo me voy a Valencia a disputar un preclasificatorio para un 15.000 absoluto. Por un tema de edad y nivel tengo que jugar este torneo previo, y si consigo la victoria tengo posibilidades de entrar, aunque no es seguro", explica la tenista, que si consigue colarse en el absoluto y gana la primera ronda tendría sus primeros puntos profesionales.

"Las últimas semanas me estoy encontrando bastante bien, aunque este año ha sido bastante complicado para mí", confiesa Eugenia, que esta temporada ha dado un paso de gigante en su carrera. "Este año ha sido de cambio y me está constando, me estoy midiendo a tenistas internacionales y gente que tiene más nivel. Este cambio cuesta un poquito, pero gracias a entrenadores lo estoy consiguiendo. Ahora he tenido bastantes buenos resultados", asegura la tenista, motivada para sus nuevos retos.