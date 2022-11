"Hicimos méritos para llevarnos algo más a Luanco"

La quincuagésima edición de los enfrentamientos oficiales entre Real Avilés y Marino Luanco tuvo ayer trama paritariamente mustia y desenlace favorable a un Real Avilés que, al menos desde la perspectiva de los resultados, mantiene un balance postpandémico muy favorable frente al rival gozoniego. No deja de ser llamativo, y sintomático, que los blanquiazules, sin la influencia de la anterior propiedad, jamás hayan perdido ante el Marino.

Para ser un duelo directo –esta vez, tanto en lo geográfico como en lo clasificatorio– el partido entusiasmó lo mínimo. La absurda "parada técnica" que se aplicó a la categoría, cuando ni siquiera llega al tercio de trayecto, no fue mal recibida por ambos equipos, pero, por lo visto, tampoco sirvió en demasía para que ninguno mejorara sus prestaciones, independientemente de que el resultado, en el caso realavilesino, pueda ser argumento para celebrar el parón.

La sensación de que los blanquiazules, en el Suárez Puerta, minimizan las primeras partes, contrasta con este dato: de los 15 goles marcados en casa, casi la mitad, 7, se produjeron antes del descanso. Eso mismo ocurrió ayer. En los primeros 20 minutos, el Marino, transitando con cierta comodidad, llegó un par de veces, pero los remates de Cárcaba y Lora carecían de fuerza y dirección. Ipso facto, Primo Conde, de espaldas a portería, se zafó de Miguel Prado y, con escaso ángulo, mete la puntera para batir por raso a Buru. Petróleo, con poco trabajo de sustracción, para el Real Avilés. Durante la siguiente media hora, unos y otros ni para ataques prometedores se postularon.

La segunda parte comenzó con problemas en la instalación eléctrica, que en el descanso sufrió un apagón en zona del córner sureste. El árbitro, con permiso de los equipos, permitió unos minutos de semi penumbra, sin mayores problemas. Reiniciado poco después el juego, el Marino avisó por mediación de Adolfo González, pero, sobre todo, con un cabezazo rompedor de Trabanco, en el minuto 66, al que José Saldaña tuvo una reacción magnífica. Los avilesinos no se acercaron a Carlos Aramburu hasta el 75, tras una pérdida de Matador, acuciado por Isi Ros, que terminaba el chut de Jorge Fernández al poste. Dos minutos después, el Marino perdió su gran oportunidad, al no transformar el penalti de Prendes sobre Carlos Fagir. Nacho Matador lo tenía todo a favor para seguir dando continuidad a una trayectoria personal en la que no se incluía ni una sola derrota en sus ocho partidos ante el Real Avilés, con cuatro equipos. Consiguió engañar a Saldaña, pero no al poste.

Ayer, las tan mentadas sensaciones no fueron favorables para el Real Avilés. El resultado, a veces, no lo puede tapar todo, pero, en cuestión de horas, la victoria prevalecerá, como es lógico, y más aún con la reentrada en puestos promocionales. Por contra, si el Marino se lleva una mínima positividad del Suárez Puerta, tampoco le consolará demasiado.

"Sabíamos que sería un partido muy complicado, porque el Marino es muy ordenado y tiene recursos", dijo Emilio Cañedo, técnico del Avilés, tras la victoria ante el Marino. "Tenemos la calidad suficiente para tener el balón más tiempo, el Marino dio un paso adelante en la segunda mitad", dijo Cañedo, autocrítico pese a la importante victoria de ayer.

"Hicimos mérito para marcharnos con puntos para Luanco. Esto el fútbol y el que mete el gol...Me quedo con lo positivo y con las cosas que hizo bien el equipo, que son muchas", aseguró Manel, técnico del Marino, que dijo que su equipo fue superior en la segunda parte ante el Avilés. "Lo que vale es el gol, no hay más", sentenció.