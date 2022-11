Julián Ayuso: "En la Semana del Montañismo siempre intentamos ofrecer calidad"

A pesar del mal tiempo, Julián Ayuso llega a la redacción de LA NUEVA ESPAÑA con una sonrisa. "Soy montañero, a mí esta lluvia no me asusta", bromea nada más entrar. Tiene 77 años, pero mantiene el mismo espíritu que en sus primeros años al frente de la Semana de Montañismo, que arranca hoy en el Calatrava y cumple su decimoctava edición.

–¿Cómo han organizado esta Semana del Montañismo?

–Cada año avisamos a unos alpinistas distintos para que den una ponencia. Siempre intentamos ofrecer calidad. Los cinco de esta edición son muy interesantes. Los cuatro primeros asturianos y el quinto viene de fuera.

–¿Y para contactar con los ponentes?

–Hay que hablar con todos. Tengo una lista de alpinistas y la divido en dos grupos, y de ahí saco a los cinco candidatos. Me pongo en contacto con ellos y me van diciendo si pueden venir o no. También les pido que me envíen su historial, aunque más o menos yo los tengo controlados antes de escribirles. Siempre surgen imprevistos, como que te falle alguno, pero eso lo arreglamos sobre la marcha.

–Este año el lema de las jornadas es "El sentimiento de la montaña". ¿En qué se inspiró?

–No sé por qué, a ciencia cierta. Como otros años, me inspiro en títulos y está vez se me ocurrió este. Quizás lo haya leído en algún sitio o me haya inspirado en lo que sentimos en la montaña. Todo es un sentimiento. Los montañeros sentimos de muchas maneras: amor, temor, alguno tiene sentimientos religiosos…

–Este año, como novedad, las ponencias se realizarán media hora antes, a las 19:30 horas. ¿Por qué?

–Porque a las nueve y media entra un guardia de seguridad y tenemos que cerrar. Nosotros solemos estar sobre dos horas, y para que no nos coja el toro desde la sala me recomendaron empezar un poco antes, para tener unos minutos de margen. Va a ser complicado hasta que la gente se acostumbre, pero de ahora en adelante será así. No es orden nuestra, es de la sala.

–¿Cuándo empieza la organización de la Semana?

–En febrero tuve la primera reunión con los grupos. Nos reunimos para hacer una evaluación de la montaña, para ver cómo fue el año, y empezamos a pensar en la Semana. Somos siete grupos de montaña, cada uno da sus ideas y escogemos entre todos. Al cabo del año tenemos más reuniones, en marzo, mayo y al final del verano, donde vamos perfilando todo, y en septiembre ya hacemos el reparto del trabajo. Presentamos un borrador por si hay que corregir algo y en octubre ya mandamos el programa a la imprenta. Queremos que todo esté hecho para primeros de noviembre, para ir repartiendo la propaganda por los sitios, además de publicarlo en redes sociales.

–¿Cuánto público espera durante estos días?

–Hace unos años teníamos 300 personas, el aforo completo. El año pasado fue el que menos público tuvimos, unas 170 personas, pero porque tuvimos muy mala suerte con el tiempo. Solemos tener de 200 para arriba, e incluso hubo casos de juntar a más de 400 personas. Depende del ponente, no siempre se puede avisar a alguien de élite y que venga. No tenemos presupuesto ni subvenciones de nada, excepto la cartelería, que la paga la Federación. Todo lo pagamos entre los clubes, nos las arreglamos como sea para apañarnos si llamamos a un alpinista que cobre.

–¿El Ayuntamiento no les paga nada?

–Nos deja la sala y los técnicos, pero la acomodación y los utilleros lo tiene que pagar el usuario. Es mucho dinero.

–¿Cuánto les cuesta la Semana?

–Más de 1.000 euros sin contar los programas. Estamos muy agradecidos a la Federación, porque toda la cartelería es cerca de 800 euros.