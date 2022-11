El Langreo saca las garras ante el Coruxo: crónica del partido

Tres puntos de oro los logrados en la tarde de ayer por el Langreo en el campo de O Vao, que le permiten ver el futuro con un poco más de optimismo tras dos derrotas consecutivas y siete partidos seguidos sin conocer la victoria.

El conjunto entrenado por Pablo Acebal, que dirige al equipo como interino hasta encontrar un nuevo entrenador, presionó muy arriba la salida del balón de los vigueses y de ahí vino el primer tanto del partido. Al Coruxo le costaba sacar el balón jugado, y en esa presión asturiana Óscar Fernández provocó una pérdida de balón que habilitó, por el centro, a Poveda. El asturiano, sin marcador alguno que lo presionara, todavía tuvo tiempo para colocarse el balón, adelantarse un poco y batir por bajo a un Alberto que nada pudo hacer.

A partir de ese momento comenzó un partido nuevo. El Langreo se encontraba cómodo con el partido planteado, había conseguido quitarle el balón a los vigueses y todo el peligro que llegaba a su área se lo sacaban de encima sin excesivos apuros. No era un encuentro vistoso para la grada, pero sí efectivo para los asturianos, que se marcharon al descanso con ventaja en el marcador.

Jacobo Montes, entrenador del conjunto vigués, no esperó tiempo para mover el banquillo, y le dio entrada Aitor Aspas y a Pitu. El primero, para intentar tener más profundidad por la banda, y el segundo para darle un aire fresco al centro del campo que, hasta ese momento, había tenido muchos problemas para jugar el esférico.

Como era de esperar, el Coruxo dio un paso al frente, buscando un gol que lo metiera en el partido. Además, su técnico, Jacobo Montes, metió a todos los jugadores ofensivos que tenía. Sin embargo, el Langreo no se encerró. Seguía presionando arriba, lo que no dejaba que los vigueses se volcaran en labores ofensivas. Cierto es que los vigueses tuvieron sus ocasiones, pero defensivamente el Langreo estaba bien colocado y conseguía que su portero, Torre, no tuviera un excesivo trabajo.

A medida que se acercaba el final del encuentro, el cansancio provocado por un terreno de juego que acumulaba mucha agua por el temporal que se vivía en Vigo, hizo que el juego fuera mucho más descontrolado, un partido roto en el que el gol podía caer de un lado u otro. Sin embargo, el encuentro dio un giro a dos minutos para el final, cuando Jandro, que había entrado en el minuto sesenta y dos, vio la segunda amarilla, dejando al Langreo con diez. Un final de partido agónico, pero que valió tres puntos de oro.