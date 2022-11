José Díaz: "Redes es de los sitios más salvajes que conozco, incluso a nivel europeo"

José Díaz no puede ocultar su amor por el Parque de Redes. Tras 50 años explorando cada rincón de sus bosques y montañas, confiesa que sigue encontrando motivos para volver. Es un fiel defensor de que hay que saber disfrutar de lo local, porque como lo tenemos cerca lo minusvaloramos. Prueba de ello es exposición “Medio siglo de redes. 50 años explorándolo”, ponencia que se pudo ver ayer en la XVIII Semana del Montañismo “Ciudad de Oviedo”.

–No es fácil contactar con usted. A pesar de la época que vivimos, no tiene móvil.

–Así es. Tener móvil es una decisión que condiciona toda tu vida, y a la hora de tomarla hay que valorar los pros y los contras. Por eso no tengo, me salieron más contras.

–¿Qué contras son esos?

–Te hacer perder tiempo, acabas dependiendo de él, te genera estrés… Antes cuando decía que no tenía móvil la gente me decía: “vaya faena”. Ahora cuando lo comentó dicen “vaya suerte”.

–Pero, por ejemplo, le permite conectar con muchas personas.

–Lo sé, no escondo las partes buenas que tiene. Pero los contras pesan más.

–Lleva 50 años disfrutando del Parque de Redes. ¿No se cansa?

–¿Tú te cansarías de la mujer con la que te has casado? Nunca me voy a cansar de eso. Todavía me queda mucho por conocer. No sabes lo que se tarda en conocer del todo espacios como ese.

–¿En qué cambia la experiencia? Porque muchos pensarán que puede ser repetitivo.

–Todo depende del momento. La estación del año, la hora del día, el tiempo, como estés a nivel psicológico, si estás cansado o no… Nunca tengo la sensación de hacer lo mismo.

–¿Y sigue disfrutando?

–Sí, porque pongo toda mi conciencia en ello. Hay gente que hace las cosas de forma automática, y no disfruta. Yo me concentró al máximo para hacerlo.

–¿Por qué el Parque de Redes y no otro?

–Asturias tiene un potencial brutal. Podría haberme enamorado de cualquier otro sitio, pero conocí Redes de muy pequeño y me enamoré. Además, lo tengo a 45 minutos de casa, es perfecto.

–¿Quién se lo presentó?

–Mi padrino. Tenía una cabaña y con 6 años me llevó. En ese momento me enamoré. Mira que tengo mala memoria, pero ese momento lo recuerdo a la perfección.

–¿Con qué se queda del Parque?

–Con sus partes recónditas, que están igual de salvajes que cuando lo conocí, incluso un poco más. Por donde yo me muevo todo sigue igual de asilvestrado, y eso me encanta. Es de los sitios más salvajes que conozco, incluso a nivel europeo.

–En 50 años hay tiempo para que todo haya cambiado.

–Es cierto, notoó varios cambios. El más llamativo tiene que ver con el paisanaje. Antes tenía mucha influencia y ahora apenas tiene relevancia. Al pasar a ser Reserva de la Biosfera los “paisanos” se quedaron sin voz ni voto. La gente está muy desentonada.

–Su amor por Redes es tal que llegó a pasar 100 días solo allí.

–Eso es. Grabé un documental que se llama “100 días de soledad”. Intenté filmar todo lo que pude de mi experiencia. No fue tanta soledad como parece, en el monte nunca estás solo, sobre todo en entornos vivos como Redes. Siempre hay fauna o árboles que te pueden hacer compañía.

–¿Por qué cree que gusta tanto Redes?

–Porque la gente que viene se queda impresionada con su belleza. Y cuanto más nivel de aventuras y viajes tiene, más impresionada se va de la visita. Tengo mucha relación con un os filántropos ingleses que pusieron mi documental en Londres y cuando vinieron se quedaron flipando con la belleza de todo lo que veían.

¿–Cree que dentro de Asturias le falta un poco de exposición?

–El otro día fui a la presentación del libro de Xuan Candamo y él dijo algo con lo que estoy muy de acuerdo. En Asturias nos queremos muy poco. Yo creo que a Redes se le conoce más fuera, incluso en el extranjero, que aquí. Te cuento una anécdota. Cuando Martha Nussbaum recibió el Príncipe de Asturias, me avisaron para enseñarle el Parque. En el coche íbamos cuatro: la traductora, de Oviedo, el chófer, de Gijón, ella y yo. Los asturianos se quedaron más embobados que Nussbaum, nunca habían oído hablar de Redes. Yo creo que es un problema de educación, que no sabemos disfrutar de lo de casa.