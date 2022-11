Tercera: así fue el partido de locura en El Candín

"Con este día va a estar complicado celebrar la victoria, nos vamos a poner pingando". Sin tiempo para festejos, Marcos Iglesias ya se prepara para el próximo partido del Colunga. Ayer ya tuvieron su primer entrenamiento de la semana, que estuvo marcado por la lluvia. Su doblete de este domingo ante el Tuilla, en la que fue su casa, ya parece agua pasada. El gijonés fue uno de los protagonistas del partido de locura que se vivió en El Candín y que terminó con un resultado que sorprendió a todo el mundo: 3-5 para los visitantes. "Estuve tres años en el Tuilla y no recuerdo un marcador así. Pero estas cosas siempre pasan ahí: es un campo especial", asegura el delantero.

"El partido fue lo típico que se ve en Tuilla. Estuvo marcado por los errores defensivos, en cualquier momento pudo haber gol por la rapidez de las acciones", indica Iglesias. Lo abultado del marcador se explica por la efectividad que tuvieron todos los atacantes. "La primera que tuvieron ellos fue para dentro, y a nosotros nos pasó lo mismo", afirma el jugador del Conlungto, que fue el autor de dos de los ocho tantos que se vieron el domingo. "Por suerte, con el 2-4 se calmó la cosa. Fue un encuentro lleno de contragolpes, pero cuando pusimos dos goles de ventaja nos echamos un poco atrás para conservar los tres puntos", señala Iglesias.

"Mi primer gol fue prácticamente desde el centro del campo. Miguel, que estaba en la banda, me mandó un balón alto. De repente empecé a escuchar un ‘tira, tira’. Creo que fue el míster", cuenta el delantero, que disparó a puerta "y con suerte fue un tiro perfecto, el portero no pudo hacer nada". "No me suelen salir disparos así", asegura. El segundo, el que dio la tranquilidad al Colunga, llegó en un córner. "Me escapé de mi marca y rematé de cabeza al primer palo", narra el punta.

El encuentro del domingo tenía tintes especiales para Marcos Iglesias. El gijonés fue durante tres años jugador arlequinado y guarda un gran recuerdo de su exequipo. "Para mi jugar contra el Tuilla siempre es especial. Tengo un gran recuerdo de la gente que conozco de ahí, de la directiva, de los aficionados…", asegura el delantero, que solo tiene palabras de afecto para el Tuilla.

Con esta alocada victoria, el Colunga se coloca a un punto de los puestos de play-off, algo que según confiesa Iglesias "no tenemos como objetivo", aunque muestra ambición por conseguirlo. "Este año tenemos una combinación muy buena entre la gente joven y los veteranos. Mayores de 30 solo somos cinco jugadores, pero hemos hecho un gran grupo. Les damos consejos, pero todos somos iguales", comenta Iglesias, contento con cómo está funcionando este año su equipo y que el domingo fue protagonista en uno de los partidos más locos de lo que va de temporada.