Del Atlético a la portería del Avilés

"Coincidí con varios jugadores de Primera División cuando estaba en el Atlético. Camello, del Rayo; Riquelme, del Girona; Manu Sánchez, del Osasuna… Y en las categorías inferiores estuve también con Baena, del Villarreal. Vivir una situación así es complicado. Cuando estás dentro de una cantera grande es todo muy bonito, te lo dan todo y es muy fácil. Cuando das el salto al fútbol semiprofesional te das cuenta de la realidad. No todo es de color de rosa. Es como ser albañil, solo puedes currar, currar y currar".

El Real Avilés está viviendo un momento dulce. Actualmente marcha cuarto en la clasificación, a seis puntos del líder, el Arenteiro. En el último encuentro, ante el Marino de Luanco, uno de los protagonistas fue José Saldaña, el autor de estas palabras. El guardameta nacido en Almería, que aterrizó este verano en la Villa del Adelantado, está siendo clave en los esquemas de Emilio Cañedo.

"Tenemos mucho potencial y lo vamos demostrando", asegura el guardameta

"La temporada la comenzamos un poco mal, sobre todo por los resultados, porque las sensaciones no eran malas. Éramos un equipo nuevo, poco a poco estamos llegando a nuestro mejor nivel. Hay días que podemos estar mejor o peor, pero victorias como las del último domingo son importantes", asegura Saldaña, que confía en el potencial que tiene su equipo. Para él, la parte más importante de este cambio de dinámica ha sido la confianza en todos sus compañeros y en el entrenador. "Tenemos mucho potencial y lo vamos demostrando", indica.

Aunque ahora parece que ya es un fijo en las alineaciones de Cañedo, el técnico blanquiazul ha cambiado de guardameta en varios partidos, algo que no preocupa a Saldaña. "Al final Davo es un gran portero y se merece jugar también. Esa intriga por la titularidad hace que la plantilla sea más competitiva. Los dos tenemos que entrenar a tope para llegar bien al finde", explica el jugador, que define a Davo como "una gran persona" y confiesa que para él "no es un rival, es un compañero excelente".

"Lo de cambiar de portero era raro hace 10 años. Ahora ya hay más entrenadores que apuestan por rotar hasta en la portería, son las cosas del fútbol moderno", señala Saldaña. Como ejemplo, y fiel a sus orígenes, habla de su Almería. "Me acuerdo que hace unos años el entrenador del Almería tenía dos grandes porteros. Pues cada fin de semana les iba rotando, hacía como dos equipos. Yo lo veo bien, con esa fórmula tienes a todo el equipo enchufado y haces más ameno el día a día", afirma el portero. Esta es la primera temporada de Saldaña como guardameta del Avilés, pero a pesar de estar a más de diez horas de su casa, no está teniendo problemas de adaptación. "Desde muy pequeño estoy fuera de casa. Al final te acostumbras, tienes días mejores y peores. A pesar de la distancia siento cerca a mi familia, me dan mucho apoyo", comenta el portero, aunque reconoce que no está muy apegado a su móvil y que su novia es la que más habla con sus padres. "Yo soy más del cara a cara". Eso sí, su familia ya conoce la que será su casa durante esta temporada. "Los traje antes de la llegada del mal tiempo. Vinieron mis padres y mi sobrino. Aproveché para que lo conocieran todo y disfrutasen de la buena comida que hay aquí", revela Saldaña, que está encantado con todo lo que tiene Asturias. "Va a ser un partido complicado, como todos. Lo que queremos es sacar nuestro mejor fútbol. Estas fechas son claves para nosotros, estar arriba en Navidad va a ser importante", dice Saldaña sobre el rival del próximo domingo, el Compostela. Los gallegos son quintos en la tabla, por lo que una victoria en Santiago puede marcar el futuro del equipo. "No hablamos de un posible ascenso. Por ahora no miramos más allá del partido a partido e ir sumando de tres en tres puntos. Estamos todos muy unidos, seguro que conseguimos grandes cosas", augura el portero, que no esconde su ilusión por conseguir cosas grandes vestido de blanquiazul.