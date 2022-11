Noa, una alumna aventajada

La judoca gijonesa Noa Fernández, que entrena a las órdenes de José Antonio Gandoy, logró este pasado fin de semana imponerse en su peso (+78 kilos) en la fase del sector oeste disputada en Galicia y clasificatoria para el Campeonato de España que tendrá lugar en Madrid el próximo 3 de diciembre. El mérito de Noa es doble porque se impuso en la categoría senior siendo aún junior.

"Estuve haciendo estas últimas semanas bastantes competiciones para preparar el Campeonato de España. Quedé campeona de Asturias, segunda de la Copa de España que se celebró en Gijón y tercera en la Copa Internacional de Avilés, todo ello en las últimas semanas", enumera.

"Va a ser un campeonato complicado ante rivales de más peso", cuenta la pupila de Gandoy

La gijonesa tiene su objetivo puesto en el Campeonato de España de su categoría, la junior, que no será hasta el mes de marzo del año que viene, "pero si se puede hacerlo bien en el senior lo vamos a intentar". Noa reconoce que el Nacional "va a ser un campeonato bastante complicado porque además no voy en mi peso y me pueden tocar rivales mucho más pesadas, pero voy a ver que se puede hacer". El motivo por el que Noa no peleará en su peso fue que "en el Campeonato de Asturias di un kilo más porque habitualmente combato en -78 kilos y claro ya luego tuve que seguir peleando en +78 porque era la categoría en la que me había clasificado para el sector y no se puede cambiar", explica.

"En La Coruña gané por estrangulación a una chica gallega que era la que había quedado primera en el sector el año pasado", destaca la judoka gijonesa, para quien el campeonato del próximo día 3 será su segunda presencia en la categoría senior. "La primera fue hace dos años, gané el primer combate, pero perdí en el segundo", recuerda. Un resultado bastante lógico dada la diferencia de categoría y, por tanto, de experiencia.

Su objetivo principal será el Nacional junior para el que tiene previsto hacer varias competiciones más, no así para el senior que será su próxima cita. "Hasta ese solo entrenaré", indica. Para Noa Fernández la cita de marzo será su sexta participación en la categoría junio ya que las primeras las hizo siendo aún cadete. Tiene en su haber una medalla de bronce y cuatro quintos puestos. En estos meses Noa hará alguna competición más, "antes del Campeonato de España junior tengo previsto hacer alguna Copa de España, las de diciembre y enero, y si es posible una Copa de Europa, que es en febrero, aunque esto último todavía no es seguro".

El judo fue uno de los deportes más afectados por la pandemia porque, según recuerda Noa, "estuvimos un año sin competición y casi sin poder entrenar porque al ser un deporte de contacto las restricciones fueron más duras". Afortunadamente la pandemia quedó más o menos atrás y el año pasado ya hubo una cierta normalidad. De hecho, se celebró el Campeonato de España junior en el que Noa logró la medalla de bronce.