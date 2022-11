Pablo García Cuervo, director de comunicación de la RFEF: "El Mundial dejará un legado social en Qatar"

Pablo García Cuervo (Pravia, 1981) lidera un departamento de comunicación de la Federación Española de Fútbol a la vanguardia y aperturista. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA desde Doha. Sobre periodismo, Luis Enrique en Twitch, la libertad informativa en Qatar...

–La forma en la que se concebía tradicionalmente la información ha cambiado. Estamos ante el primer Mundial en el que tienen peso "influencers", "tik tokers", "gamers"… ¿Ha perdido el periodismo?

–No lo creo. El periodismo es la madre y la fuente de todas las nuevas corrientes y tiene la capacidad de adaptarse y convivir con las nuevas tendencias. El problema es que el periodismo, como concepto romántico y original, ha cambiado. Muchos jóvenes decidimos estudiar esta carrera porque nos enamoramos de una profesión que ya no existe.

–Como director de comunicación de la Federación Española de Fútbol afronta un reto mayúsculo por el hecho de tener que gestionar una comunicación global en el Mundial.

–Tenemos entre manos un proyecto muy ambicioso y lo afrontamos con una gran responsabilidad: la RFEF no es una federación más en el panorama internacional. Somos observados por selecciones de todo el mundo y recibimos periodistas de todos los rincones del planeta. Tenemos un equipo de diez personas bien organizando, con las tareas bien definidas y con la aspiración de ser la mejor Federación en cuanto a la atención a medios y producción de contenidos.

–La Federación Española lleva tiempo apostando por potenciar sus canales comunicativos. ¿Tienen pensado nuevas ideas para visualizar a los españoles en este Mundial desde Qatar?

–Hemos desarrollado una planificación de contenidos "inside" que pretendemos que sean diferenciales. También hemos trabajado la puesta la escena de los partidos para nuestro social media. Hemos apostado fuerte por Tik Tok. Tenemos un gran equipo, profesional y comprometido y la suerte de tener un presidente como Luis Rubiales que nos anima a ser valientes y creativos para ser una referencia tecnológica y comunicativa.

–¿Preocupa que un estado como el catarí pueda controlar la comunicación? ¿Habrá libertad informativa?

–Nosotros no tenemos ningún tipo de restricción respecto a otros Mundiales o Eurocopas. Venimos a una Copa del Mundo a hablar de nuestra selección donde ha indicado FIFA y nuestro trabajo no se ha visto en absoluto condicionado.

–La Federación Española es uno de los organismos que más entrevistas facilita a los medios.

–Creemos en la apertura y en la cercanía con los medios. Fue lo primero que nos pidió el presidente nada más ser nombrado en 2018. Creemos que el aficionado tiene derecho a conocer mejor a sus jugadores y saber qué piensan. Hacemos más de sesenta acciones personalizadas entre partido y partido y eso ayuda a mejorar la visibilidad de nuestra selección y aumentar nuestro valor de marca. Y, por encima de todo, colaborar con los medios que hacen un gran esfuerzo por venir hasta aquí y cubrir a la selección.

–Luis Enrique se ha hecho "streamer" en su canal de Twitch. ¿Cómo nace la idea?

–Luis Enrique siempre ha tenido inquietud por las nuevas tendencias. En la Eurocopa valoramos la posibilidad de llevar a cabo una iniciativa similar, pero las circunstancias que nos encontramos no fueron las más adecuadas. Su nueva faceta marca un nuevo hito en la comunicación deportiva, como ya sucedió con la apuesta audiovisual en la presentación de las convocatorias.

–¿Eso implica que el seleccionador va a controlar la información? ¿Elige cuándo y cómo hablar?

–El seleccionador no será prisionero del Twitch. Con total naturalidad abrirá su canal cuando lo estime oportuno. Su único compromiso es que no hay tal compromiso de estar tal día a tal hora. Sus intervenciones desvelan a Luis Enrique tal cual es: una persona cercana, divertida y extraordinariamente preparada.

–Las audiencias de Luis Enrique como "streamer" alcanzan los 200.000 usuarios. Es algo histórico. Se ha visto al seleccionador en su faceta más personal. ¿Se esperaba algo así?

–Sí, las personas que tenemos la suerte de trabajar desde hace años cerca del seleccionador siempre valoramos su tremenda potencia comunicativa, con una energía y una llegada que es muy difícil de poseer.

–¿Si siguen en el Mundial se plantean la posibilidad de hacer algo en el derbi en Twitch?

–No es algo que esté encima de la mesa ahora mismo.

–Hay quienes señalan que el Mundial de Qatar está manchado de sangre. Algunas informaciones apuntan que han fallecido miles de trabajadores en la construcción de los estadios. ¿Se ha perdido la ejemplaridad de otros torneos?

–Es FIFA la que decide dónde se celebran los Mundiales, nosotros venimos a representar a España y a tratar de hacer un gran torneo. No hay nadie en la Federación ni en la selección que esté obviamente en contra de los derechos humanos, creo que es obvio que nos gustaría que en todos los países disfrutaran de las libertades que tenemos en España. Y ahí está el poder transformador del fútbol, creo que este torneo va a dejar un legado social y cultural en el país para que los cambios necesarios se lleven a cabo con mayor velocidad.

–En Qatar se condena la homosexualidad. ¿Se ha puesto en contacto la FIFA con ustedes para impedir que los jugadores porten el brazalete LGTBI?

–Nunca. Nosotros aceptamos que es el organizador el que decide con qué brazalete se juega y qué causas se van a defender. Hace unos días, Rubiales anunció que la RFEF se suma a la iniciativa de la ONU "Football for the Goals" y cada brazalete del Mundial que porten los capitanes defenderá una causa en cada ronda eliminatoria. Nosotros y hemos portado el brazalete LGTBI con la femenina en partidos en los que UEFA o FIFA no indican cuáles deben ser los distintivos.

–Es sportinguista confeso, como Luis Enrique y parte del cuerpo técnico de la selección. El seleccionador ha reconocido que lleva una camiseta del Sporting al Mundial. El derbi les puede pillar en Qatar si la selección se mete en la final o disputa el tercer y cuarto puesto. ¿Han pensado como seguirlo?

–Tenemos controlada alguna página para verlo. Estamos convencidos de que el derbi nos pillará en Doha.

–El fútbol asturiano vive un vacío tras el fin de ciclo de Villa, Mata y Cazorla. ¿Falta talento?

–Hay grandes futbolistas en ciernes y un buen trabajo en la base, muchas veces son generaciones de talento, hornadas y contextos. No es lo mismo subir a jugar en el Sporting de UEFA, como pasó con Luis Enrique, Manjarín, Juanele o Abelardo, que a un Sporting que, de momento, solo es discreto en Segunda.