Semana de Montañismo: estos son los secretos de los Picos de Europa vistos por la alpinista Isabel Díaz

"Quiero mostrar una de las grandes singularidades que tienen los Picos de Europa, porque tienen una parte muy especial que no se conoce". Isabel Díaz Novo presentó ayer en la Semana de Montañismo "Ciudad de Oviedo" un documental donde enseña una de las grandes perlas ocultas que tienen los Picos de Europa, sus simas y cuevas. Esta gijonesa, que fue presidenta de la Federación de Espeleología durante cuatro años y ahora ocupa el cargo de vicepresidenta, quiere que las zonas más profundas de Picos sean tan conocidas como las cumbres.

"Los Picos de Europa son como un gran queso Gruyere", afirma Díaz, que cree que los recursos que tiene la zona bajo tierra pueden ser muy atractivas para los turistas. "A no ser que seas espeleólogo no sabes que existen este tipo de cuevas y minas. Casi nadie sabe que los Picos tiene más de cuatro mil simas topografiadas, más las que todavía están por explorar", explica la gijonesa. "La administración siempre vende los Lagos o el Urriellu, pero se olvida de todo lo que hay alrededor", asegura.

El interés que despierta este tipo de formaciones geológicas llega fuera de nuestras fronteras. "Este verano estuvieron 18 expediciones explorando e intentando datar nuevas simas. Una fue de Asturias, pero el resto vinieron del resto de España y de lugares del extranjero como Francia o Polonia, e incluso de Sudamérica", indica Díaz. Gracias a su trabajo, poco a poco se están sumando más kilómetros de simas en el parque. "Además, se están descubriendo pequeños lagos subterráneos, para darle más encanto a todo lo que hay debajo de esas grandes montañas", comenta la gijonesa, que destaca que es "algo muy singular ya que es superraro que en un macizo tan pequeño haya tantas simas y con tanta profundidad, no suele ocurrir".

"Debemos enseñar el tesoro que tenemos, es lo que nos hace especiales respecto a otros parques", señala la montañera, que afirma que fenómenos como este no se ven en otros lugares, ni en los Pirineos. Algo clave para enseñar ese paraíso pasa por los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG). Estos planes ordenan quién y cómo puede acceder a los Picos de Europa. "Las simas aún no están dentro del plan. Por suerte, desde los Picos están abiertos a meter tres cuevas dentro de ese plan, lo que puede facilitar que todas esas zonas sean más conocidas", comenta Díaz. Ahora mismo las cuevas y simas solo se pueden visitar con un permiso de exploración e investigación, y con el cambio que está cerca de ocurrir esas tres cuevas serían accesibles para todo el mundo. "Abrir tres cuevas a la gente va a ser algo diferente que puede ofrecer el parque. A nivel didáctico puede ser muy bueno, sobre todo para los niños. Imagínate poder ver en directo todas las lecciones que dan los profesores. Puedes explicar historia de la Tierra, el efecto de la erosión, como se forman las cuevas… Es muy interesante y va a dar un salto al parque, seguro", afirma con seguridad.

Díaz quiere que el documental que presentó ayer sirva para "descubrir ese patrimonio, siempre desde un punto de vista didáctico". La proyección no solo está destinada a los espeleólogos, sino que quiere llegar a todos los públicos. "Voy caminando y hablando con la gente del parque, entrevisto a Daniel Ballesteros, un investigador que hizo su tesis sobre el parque, hablo de Tito Bustillo, del Pindal…", dice la montañera, que quiso tocar varios puntos de vista para hacer más amena la visualización. "En una cueva no solo hay barro y piedras. Me parece un documental didáctico para la gente que no conoce el mundo subterráneo", destaca.

Este no es su último proyecto. A finales de diciembre presentará "Pirineístas, mujeres y montañas", donde hablará de la espeleología en los Pirineos, pero desde el lado de las historias olvidadas de las mujeres que hicieron grandes logros en esas montañas.