Cotoya Pindia, la web que empezó paseando a un dálmata y acabó subiendo el Atlas

"Todo empezó como tantas webs. Primero hacíamos rutas con nuestro dálmata, empezamos a salir con él y hacer las sendas fáciles. Nos enganchó muy rápidamente, y decidimos ayudar al resto de montañeros con nuestra web". Mónica Quintáns y Alejandro Olalla son las dos personas que están detrás de la web "Cotoya Pindia", una de las páginas de referencia dentro del mundo del montañismo asturiano. Este matrimonio expuso ayer en la Semana de Montañismo "Ciudad de Oviedo" sus vivencias como creadores de contenido, además de presentar de manera inédita el audiovisual "Memorias del Atlas".

"Cuando empezamos a hacer montaña no teníamos apenas información. Al buscar por internet la documentación que encontrábamos estaba fraccionada y era inexacta, tenías que buscar en varios sitios para hacer una imagen entera", explica Quintáns sobre los inicios. "Según fuimos haciendo excursiones y recopilando material pensamos que la mejor idea era juntar todo eso en un blog. Queríamos hacer lo que nosotros no encontrábamos cuando buscábamos", añade Olalla, que se muestra muy orgulloso de su creación.

La pareja sierense quería crear "un lugar donde esté todo reunido, que el que quiera hacer la actividad tuviera la información concentrada" y. según las críticas que reciben, "la acogida fue muy buena". "La gente agradece mucho ese detalle en la información. Intentamos hacer las cosas de manera muy minuciosa. Es la línea que hemos querido seguir desde que comenzamos", aseguran los creadores.

Pero Cotoya Pindia no es solo una página que utilizar como guía de montaña. "Tenemos más cosas, entrevistas, información precisa de refugios, con fotos y coordenadas, cartografía, vídeos... Además, tenemos un croquis para ayudar en la subida de todas las cotas de más de dos mil metros de los Picos de Europa", comenta Quintáns. A todo ese trabajo hay que sumar que han creado una app llamada "Trivial Cordillera Cantábrica, un juego de preguntas donde se puede aprender sobre las montañas de la Cordillera de forma didáctica y entretenida.

Aunque la web lleva en funcionamiento desde 2014, el trabajo de la pareja empezó unos años antes. "Es todo de manera altruista. No sacamos nada con ello, solo disgustos", broma Olalla. "La empezamos por tener algo propio. Es algo que la gente valora y que no nos cuesta demasiado hacerlo. Nos ha llevado mucho tiempo, porque tenemos mucha autoexigencia, pero no hemos ganado nada con ello", confirma Quintáns. La última novedad de Cotoya Pindia es "Memorias del Atlas". "No lo queremos definir como un documental, no queremos ser pretenciosos", indica la pareja. "Es una forma diferente de subir al Toubkal. Tiene muchos entresijos: la ascensión de la montaña, la coordinación con el guía, el turismo en un país como Marruecos... Es algo distinto. No es una descripción, es algo más a nivel personal, no un análisis", señalan. El vídeo no se verá en la web, ya que "preferimos hacer la proyección en entornos como la Semana de Montañismo, ya que es más íntimo y recibimos el ‘feedback’ directamente", afirman los creadores.