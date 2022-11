Covadonga Lledías, el talento del futuro

"Empecé en el club con siete años porque mi madre tiraba y yo quería hacer lo mismo", asegura Covadonga Lledías. Aunque por su timidez y cara inocente no lo aparente, esta niña ovetense es una de las grandes perlas del tiro olímpico español. A sus 12 años ha puesto contra las cuerdas a la élite de este deporte, estando muy cerca de vencer a la representante española en los últimos Juegos Olímpicos y a la actual campeona de España. "El primer disparo lo hice a los seis años y quiero seguir todo lo que pueda", asegura la ovetense.

En septiembre, en el Gran Premio Internacional (GPI) de Murcia, Lledías quedó primera en categoría absoluta, pero al pasar a la final, que la disputaban las ocho mejores del torneo, terminó en la tercera plaza, solo por detrás de la campeona de España y la última representante olímpica. "La puntuación estuvo muy bien, estoy muy orgullosa de cómo tiré", comenta la ovetense sobre la experiencia de codearse con las mejores en lo suyo. A pesar de su corta edad, tuvo que competir con las atletas más veteranas, ya que hay muy pocas participantes de su categoría. "Había una niña de 14 años, pero el resto eran todo gente mayor", explica Lledías con orgullo. Enfrente tenía a la élite del tiro español, pero las rivales no lograron desconcentrarle de su objetivo. "No me puse nerviosa, la verdad. Me gusta estar concentrada en la diana y no pensar en nada más", asegura la deportista.

Además de sentarse en la mesa de las mayores, Lledías estuvo a punto de participar en el Mundial, meta de la que se quedó a dos puntos. "Fue una pena porque me quedé a nada. Pero con mi último torneo ya he conseguido la mínima para ir, aunque todavía queda mucho", explica. Su nivel es tal que ya ha superado a su madre, la persona que le metió en este mundo.

A todos estos logros con los mayores hay que añadir que Lledías también gobierna dentro de los niños de su edad. En el Campeonato de España de Jóvenes Promesas que también se celebró en Murcia hace unas semanas la ovetense consiguió la medalla de oro en categoría alevín, con bastante diferencia con respecto a sus perseguidoras. Los 17 puntos que le sacó a la segunda y los 31 a la tercera hablan por sí solos. También tiene tres récords de España en su categoría.

"Covadonga tiene una proyección increíble, tiene un gran futuro". Estas palabras no las dice una cualquiera. Al habla está Eva Suárez, que representó a España en dos Juegos Olímpicos, los de Seúl 1988 y Barcelona 1992. "Tiene un talento top, se le ve a primera vista", asegura la deportista, que desde su retiro no se ha desvinculado del tiro. Primero fue parte como entrenadora del equipo junior de la Federación Española y ahora trabaja en el Club Principado de Oviedo con los talentos con mayor potencial. "Les ayudó a la hora de aprender a la perfección la técnica de disparo. Mi misión es conseguir que se enfoquen y prestar mucha atención a sus movimientos, para intentar que sean lo más precisos posible", explica Suárez, que lleva varios meses trabajado mano a mano con Lledías.

La pasión pasa de madre a hijas

El amor de Covadonga por el tiro viene directamente de su madre. "Empecé en el tiro por ella, que también tiraba", indica la primera de las hijas de Marián Álvarez. "Yo me inicié en el tiro con 15 o 16 años. No tengo antecedentes familiares. Simplemente me llamaba la atención y vine a la escuela del Club Principado", explica Álvarez. "Un día fuimos a renovar la licencia y mi marido preguntó por la edad mínima para apuntarse a tiro. Le dijeron que 7 años, y decidimos que Covadonga aprendiese", cuenta la madre. De hecho, la pasión ha llegado ya hasta Marián, la pequeña de la familia. A sus seis años acompaña a su hermana a los entrenamientos e incluso se atreve a tirar ella también.