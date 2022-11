«Javi Vázquez nos transmite ilusión. Lo conozco de hace muchos años. Reúne las condiciones idóneas para estar aquí: es un profesional, una persona muy trabajadora y genera mucha ilusión y fuerza». Así definió Joaquín Barrios, director deportivo del Langreo, a Javi Vázquez, nuevo entrenador de los azulgranas. Ayer tuvo lugar en el Nuevo Ganzábal la presentación del técnico madrileño, que llega con ganas de darle la vuelta a la situación que está viviendo el equipo.

Su llegada al Langreo: «Estoy muy agradecido por la oportunidad de seguir creciendo. La ilusión y las ganas que me transmitieron por mi fichaje, más la información que pude recabar del club ha sido clave para mí. El Langreo es una familia de gente trabajadora. Además, he visto una plantilla de muy buena gente, que para mí es lo más importante. Es un entorno con valores, que quiere levantar la situación. Se parece a una familia»

Su Langreo: «Mi intención es que seamos un equipo muy intenso y valiente y que dispongamos, tanto a nivel ofensivo como defensivo de distintas armas. Quiero que los rivales no puedan saber si vamos a jugar al espacio o si vamos a crear superioridades numéricas con asociaciones. Pero lo más importante es que seamos intensos, que nos dejemos el alma. la parte mental es vital. Hay equipos intensos que, sin estar muy trabajados a nivel táctico, lo dan todo y consiguen resultados. Es lo que queremos hacer».

Primera impresión de la plantilla: «El entrenamiento de ayer fue espectacular. Hubo una intensidad, unas ganas, una sensación de unión... Superaron mis expectativas. Vi a un equipo que si ya venía convenció después del entrenamiento de ayer aún más».

El mercado de invierno: «No he pedido nada. Llego aquí con la convicción de ganar en Bergantiños con la plantilla que tenemos ahora mismo».

La plantilla: «Es muy buena. Tenía información del exterior, pero creo que hay que vivir el día a día. Pretendo crear mi propia opinión porque el día a día es distinto. La información previa la voy a dejar apartada para trabajar desde el trato humano

¿Tiene algún fijo?: «Empezamos de cero totalmente. Cuando llega un nuevo entrenador surgen nuevas cosas, y creo que no es justo valorar al jugador con el tiempo que yo no he estado. El once que salga el domingo tendrá que ver con los entrenamientos de esta semana».