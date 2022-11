"La Garra del Puma" no pudo tumbar a tres montañeros de Cangas de Onís

Solos ante una pared de 400 metros. En un lugar donde nadie más había estado antes. En Los Andes, a más de nueve mil kilómetros de distancia de su casa. Esta es la aventura en 2017 emprendieron Roberto de Paz, Salvi Muñoz y Juan Dalmau. De ella salió un reportaje que expusieron ayer en la Semana de Montañismo "Ciudad de Oviedo" con gran éxito por parte del público. "No estábamos nerviosos. Llevamos ya mucho tiempo en esto no es nada", aseguran antes de iniciar su exposición.

"Nuestra expedición estaba enmarcada en una especie de proyecto de una ONG", comenta Muñoz, que explica que todo surge de un arqueólogo, Santiago del Valle, que lleva un estudio sobre los hincas. "El sitio en el que estuvimos, ‘La Garra del Puma’, fue donde se acabó el antiguo imperio inca. Este hombre quiere potenciar ese lugar a nivel turístico, porque es un sitio que por culpa de las guerrillas y ‘Sendero Luminoso’ acabó muy dañado a nivel imagen. Y, para darle visibilidad, escogió el alpinismo", cuenta el cangués. Él fue el primero en enterarse de la aventura. Le mandaron una foto de la pared y no dudó en contactar con sus dos compañeros.

"Es una zona bastante inhóspita. Está a 5.000 metros de altura, con lo que ello conlleva. Hasta nuestra llegada era un lugar virgen, nunca había ido hasta ahí ni un alpinista hasta que llegamos nosotros", asegura de Paz, leonés, aunque vive en Cangas de Onís. "Para llegar hasta ahí tuvimos que contratar a unos porteadores para que nos llevasen el material. Estuvimos once días en ‘La Garra del Puma’ y cinco de ellos colgados de la pared", señala el montañero, que destaca que la exposición era "minimalista", por lo que no llevaban mucha carga extra.

"A los habitantes de allí les sorprendía todo, no se esperaban a nadie aquí", destaca de Paz, que como anécdota cuenta que tuvieron que fijar ellos los honorarios de las personas que les ayudaron, ya que era la primera vez que había algún visitante por la zona. "Éramos la novedad", bromea el cangués.

"Fue una experiencia super emocionante. Mi labor era la de hacer fotos y no lo pude vivir tanto como Roberto y Salvi", confiesa Dalmau. Sin él, como confiesan los otros dos miembros de la expedición, el reportaje nunca habría visto la luz. "Me hubiese gustado subir, la verdad, era la idea inicial. Pero hubo una serie de problemas que me dejó a medias", indica el valenciano, que también reside en Cangas de Onís.

"Es una pared que no conocíamos. Desde lejos era muy atractiva, pero cuando nos acercamos vimos que tenía mucho musgo y humedad", dice Muñoz, justificando porque Dalmau tuvo que quedarse abajo. "Siempre surgen cosas. Un día se te cae un frontal, otro te quedas sin luz, vas perdiendo cosas... Un día tuvimos mal tiempo, cerca de la cumbre, son muchos imprevistos", explica sobre la ascensión.

"Esto fue hace siete años, pero no hemos estado parados", aseguran, aunque Muñoz reconoce que está empezando a dejarlo. "La edad empieza a pasar factura", bromea. Eso sí, de sus recuerdos nunca borrarán su paso por los Andes.