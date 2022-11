Poch, optimista: "Vamos a tener momentos buenos muy pronto"

"Vamos a tener momentos buenos muy pronto". El entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, Trifón Poch, es optimista a pesar de ver a su equipo colista de la LEB Oro después de siete jornadas, siendo el único de la categoría que no ha conocido el triunfo. Mañana tendrá una nueva oportunidad al amparo de Pumarín recibiendo al Coruña (12.30 horas).

La única buena noticia para el cuerpo técnico del conjunto asturiano es que por fin puede tener a toda la plantilla disponible, tras la recuperación de Thorir Thorbjarnarson, llamado a ser un pilar del juego exterior y que aún no ha podido debutar. "Es una lesión que no le ha permitido trabajar para mantener un nivel de forma y lo tiene que recuperar", precisa Poch, que confía en que, "tras el primer entrenamiento completo con todo el equipo desde que empezamos el 29 de agosto", "se empiece a ver una mejora más clara del equipo en las próximas semanas".

La situación clasificatoria del OCB es delicada, pero el entrenador intenta "ser todo lo positivo que tenemos que ser, haciendo un esfuerzo de comprensión de la situación que estamos atravesando, marcada absolutamente por las lesiones. No es que los jugadores que elegimos para el proyecto no sean competitivos, aunque el hecho de no ganar pesa y afecta a todos".

El Coruña no parece un rival muy adecuado para un equipo que no está en plenitud. "Es muy físico y con muchos argumentos, que ya lo sufrimos en pretemporada. Si no nos ponemos a su nivel físico vamos a sufrir mucho", vaticina Trifón Poch, convencido de que el público de Pumarín apoyará a los suyos en estos momentos delicados: "Los que están al lado del equipo entienden la situación y estar todos juntos es la única manera de salir adelante". El técnico seguirá contando con Marc Peñarroya, cuya cesión se ha prolongado: "El trabajo que ha hecho es bueno y nos puede seguir ayudando".