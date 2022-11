Los Mariners se refuerzan

Los Gijón Mariners ultiman su preparación para una nueva temporada en la que su presidente Enrique Prado se pone como objetivo pelear por clasificarse para los play-off por el título. Para ello presentaron ayer el primer de sus fichajes, el hispano-mexicano Sergio Cebado que se formó y jugó en los Borregos Toluca del Instituto Tecnólogo de Estudios Superiores de Monterrey, pero que procede de la potente Liga alemana, en la que jugó con los Ingolstadt Dukes.

Cebado juega de quarterback, tiene 26 años y mide 1,85. No ocupa plaza de extranjero ya que es descendiente de españoles, concretamente su abuelo nació en Alicante. Sergio lleva un par de meses ya en Gijón entrenando con su nuevo equipo y será el undécimo mejicano que defienda la camiseta de los Mariners. "Por mi posición me gusta pasar, pero también correr y trato de aprovechar cualquier ocasión que se me presenta para ello", manifestó el jugador en su presentación. La posibilidad de conocer la Liga española y hacerlo en un equipo que a su juicio está en constante evolución fueron las circunstancias que le decidieron a aceptar la oferta. "Creo que la Serie A española tiene buen nivel, todos los equipos tienen jugadores extranjeros y será una competición bonita de jugar", indicó Sergio.

El equipo gijonés ha quedado encuadrado en la conferencia Oeste en la que tendrá como rivales al actual campeón Osos Rivas, que además será ante el que debute el próximo 14 de enero en Las Mestas, Camioneros de Coslada, Las Rozas Black Demons y Alcobendas Cavaliers, todos ellos equipos madrileños. En la conferencia Este están los Valencia Firebats, Zaragoza Huricanes, Hospitalet Pioners y Mallorca Voltors. El sistema de juego es de una Liga a doble vuelta dentro de cada conferencia y los dos primeros de cada una de ellas jugarán las semifinales.

Prado recuerda que "la pasada temporada ya hemos dado un paso importante, pasamos de no ganar ningún partido hace dos temporadas a acabar con un balance de cuatro victorias y cuatro derrotas la pasada, nos quedamos a una victoria de entrar en el play-off y este año vamos a intentar lograrlo". Cebado no será el único refuerzo ya que el club trabaja para incorporar algún jugador más, "siempre sin hipotecar el futuro del club", como advierte su presidente, que recuerda que "se mantiene el grueso de la plantilla de la pasada temporada". Prado además confía mucho en los jóvenes "que están dando pasos adelante muy importantes".