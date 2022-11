Irene Ribelles (Oviedo, 1972) presenta esta tarde su candidatura a presidir la Federación de deportes de montaña escalada y senderismo de Asturias (FEMPA) en un acto que tendrá lugar en el Palacio de Deportes de la capital a las 19.30 horas. Ribelles lidera una candidatura llamada "Somosfempa", que está integrada por personas conocedoras del mundo de la montaña, como presidentes de clubes, bomberos, rescatadores o guías de montaña.

La candidatura de Ribelles surge a raíz del descontento palpable de un grupo de personas con la anterior junta directiva de Juan Rionda, de la que la ovetense formó parte hasta su expulsión hace ahora dos años.

Las elecciones se celebrarán el próximo 9 de enero y en realidad se corresponden con las del año 2020, que fueron anuladas por la junta electoral autonómica por falta de transparencia. Ribelles lidera la candidatura, aunque el principio el cabeza de lista iba a ser Manuel Taibo, y aspira a dirigir la FEMP en base a un "proyecto participativo, abierto y vivo para cualquier persona que comparta la necesidad de regeneración de la Federación".

Se espera que haya más candidaturas en las elecciones, pero hasta ahora nada conocen de forma oficial en el equipo de Ribelles. "A nuestra candidatura no la mueven los motivos políticos y no tenemos ni alcaldes ni concejales. Tenemos amor por la montaña y proyección de futuro", asegura la ovetense, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de León y profesora en el Centro Integrado de Formación Profesional Avilés (CIFP). Asimismo, imparte clases a los técnicos deportivos de montaña y escalada. "La nuestra no es una candidatura presidencialista como la junta anterior, que se basaba en el ordeno y mando. Queremos trabajar con las distintas áreas de trabajo y recogiendo aportaciones de otros presidentes". La idea del equipo de Ribelles, además, pasa por recuperar el convenio internacional en materia de refugios de montaña, del que se salió la anterior junta directiva.