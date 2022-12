Adrián Herías gobierna en Portugal

"A nivel deportivo no puedo estar más contento con mi año". Adrián Herías, piloto luanquín, exhibe una sonrisa de oreja a oreja a la hora de repasar su temporada. El asturiano ha volado a lomos de su moto de agua con la que ha conquistado las olas de Portugal, en el que fue su debut en tierras lusas. "Ha sido llegar y besar el santo, la bienvenida no pudo ser mejor", asegura Herías, que a pesar del cansancio de tantos meses de competición sigue motivado para lo que se avecina en el futuro.

"En Portugal participé en seis carreras", explica el gozoniego, que consiguió hacerse con la primera plaza en cinco de ellas y, donde no pudo hacerse con el oro, acabó con la plata colgada al cuello. "Nos fue muy bien, este año estaba en un gran estado de forma. Hasta la última carrera estuvo muy competido, lo que fue más divertido todavía", cuenta Herías, que a pesar de competir en un país diferente al suyo solo tiene palabras de elogio tanto para la organización, como para los competidores. "Nunca me vieron como alguien extraño. Yo les respetaba y ellos a mí igual, por lo que no hubo ningún problema. Con la Federación igual. Siempre nos apoyaron, a pesar de ser de fuera", asevera.

De primeras parece extraño que un piloto asturiano compita para el campeonato portugués. Adrián Herías lo explica: "La temporada la comencé corriendo en España. En la primera carrera acabé segundo y, en la segunda, en Benalmádena, abandoné. Tuve problemas físicos, porque me caí durante los entrenamientos y luego hubo mucha polémica en una de las salidas, por lo que decidí irme", señala. Pero ese no fue el problema principal. "Este año el Mundial se disputaba en Ibiza, lo que para mí era una oportunidad espectacular. Pero en la Federación Española, a pesar de que no se hacen cargo de ningún gasto de los pilotos ni pagan nada, decidieron poner un límite al número de competidores españoles en el Mundial. Yo no entraba en ese límite, algo que no me parecía justo. Contacté con la Federación de Portugal y, tras hacerme una prueba, en la cual respondieron que estaba por encima de la media del resto de pilotos, me dijeron que no había problema, que podía competir para ellos", comenta el luanquín.

Pero, cuando parecía que uno de sus grandes objetivos se materializaba, llego el palo. "A la Española no les hizo gracia ese cambio, por lo que avisaron a la Federación Internacional alegando que yo era piloto suyo al comenzar la temporada. A pesar de que recurrimos y que desde la Federación Internacional siempre me apoyaron, no hubo manera de que pudiese participar", sentencia. A pesar de que la Federación Española le dio la espalda, desde la asturiana todo fue apoyo y ayuda. "Me defendieron a capa y espada, no puedo estar más agradecido por su trabajo", afirma Herías, que solo tiene palabras de elogio para el organismo asturiano.

Este cambio tiene su parte positiva, porque, aunque debe competir en otro país, las distancias ahora son más cortas. "En España casi la totalidad de las pruebas se realizan en Andalucía y Murcia, lo que supone más de diez horas de viaje. Ahora, para ir a Portugal, en seis estoy en el sitio más lejano. La diferencia es abismal, tanto en tiempo como en dinero", revela el gozoniego, más que satisfecho con su decisión.

"Estoy encantado con la temporada y muy orgulloso de la gente que nos ha ayudado", resume Herías, contento por hacerse con el título de campeón portugués. Ahora ya tiene la cabeza en el próximo año, donde espera seguir con su buen rendimiento. "Estamos en busca de patrocinadores para así saber cómo planteamos la temporada. Me gustaría hacer pruebas en otros países, como en Polonia o Italia, pero para eso necesitó ‘sponsors’, si no es imposible", indica. Lo que es seguro es que quieto no se va a quedar, porque el mar corre por sus venas a gran velocidad.