El Unión Financiera busca recuperar su mejor versión ante el Ikasa Boadilla

Tras cerrar la primera vuelta de División de Honor plata con una derrota ante el Balonmano Nava, el Unión Financiera Base Oviedo afronta este sábado a las 20.30 horas un duro encuentro ante el Ikasa Boadilla. Los ovetenses deben, por segundo partido consecutivo, desplazarse fuera de casa para medirse a uno de sus rivales directos por la permanencia en la categoría.

"El partido ante el Balonmano Nava fue, sin duda, uno de los mejores partidos que hemos realizado hasta la fecha. Estuvimos sólidos en defensa y eso nos permitió correr. La intensidad defensiva ante equipos que están en la zona alta de la tabla es lo que nos permite estar ahí al final de los partidos", asegura Ortega, extremo del conjunto ovetense. El gijonés asegura que "pese a ser un equipo recién ascendido, estamos realizando buenos partidos contra todos los rivales. Sí que es verdad que, en algún partido, quizás, merecimos sacar algún punto más. Toca seguir trabajando. Nos vienen partidos importantes en este tramo de temporada y tenemos que sacar todos los puntos".

Precisamente, el de Ikasa Boadilla es uno de los encuentros marcados en rojo en el calendario del Base Oviedo, ya que actualmente el conjunto madrileño ocupa el farolillo rojo de la clasificación y todavía no ha estrenado su casillero de victorias esta temporada a pesar de que ya se ha superado la mitad del calendario. Aún así, Ortega es precavido. "No nos podemos fiar, vienen de empatar, son un equipo joven que quiere seguir sumando. Si seguimos jugando como hasta ahora lucharemos por los dos puntos. Además, Ikasa es un equipo que está en la zona baja de la tabla, por lo que tenemos que sumar por lo que pueda pasar en el tramo final de temporada", señaló el jugador carbayón, que espera que este encuentro sirva como punto de inflexión para subir puestos y no tener que mirar de reojo a la zona de descenso durante lo que resta de temporada.