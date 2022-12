Mañana arranca la decimotercera jornada en Segunda RFEF, con el Marino afrontando un viaje complicado para medirse al Valladolid Promesas (16.30 horas). Para el domingo quedan los encuentros de Avilés y Langreo. Los de Emilio Cañedo reciben al filial del Burgos (12.00 horas) tras sufrir una dura goleada ante el Compos mientras que el Langreo debe visitar a la Gimnástica (17.00 horas) para intentar encadenar su tercer encuentro consecutivo sin conocer la derrota.

Javi Vázquez, entrenador del Langreo

Los entrenamientos de esta semana. "Estamos muy ilusionados, poco a poco el equipo se siente cada vez más cómodos con los cambios que estamos proponiendo. Tenemos muchas ganas del partidos del domingo, para sumar los tres puntos. Veo mucha ilusión, veo intensidad y veo ganas. La verdad es que eso me llena mucho, ver a los chicos así me motiva".

Las bajas. "Tenemos a un jugador un poco en duda pero creemos que puede llegar al fin de semana. El resto están todos bien. Es un tema que me preocupa poco. Si algún jugador no puede participar el fin de semana tenemos recursos de sobra para poder competir por el gran nivel en los entrenamientos".

El posible once tipo. "Tengo mucha más información, pero veo una actitud muy buena por parte de todo el equipo. Ya no es dar la oportunidad, es poner a los once que creo que están mejor y los que creo que nos van a dar más posibilidades de ganar. Obviamente, los cambios son importantes, el otro día estuvieron muy bie. Si me preguntas por un once tipo no lo tengo. Veo a todos los jugadores con nivel para ser titular".

La Gimnástica. "Es un equipo que esta en buena dinámica. La última jornada por momentos estuvo en puestos de play-off. Espero un equipo muy competitivo, que domina las fases del juego y que sabe a lo que juega. Es un conjunto muy serio y va a ser una piedra de toque muy difícil".

Desplazamiento de la afición. "Vamos a competir como visitantes y sentirnos prácticamente como locales es muy importante para todos. Hay que agradecérselo a la afición. Estamos todos con esa ganas de ganar por todos. Por nosotros y por ver a la afición contenta. Si somos capaces de ir todos en la misma línea vamos a disfrutar mucho durante el año. Es un punto más de motivación para soñar con esos tres puntos".

Manel Menéndez, entrenador del Marino

El Valladolid Promesas. "Son un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Como todo filial, tiene jugadores con un talento individual espectacular. Manejan muy bien los partidos y someten mucho con balón".

El último partido. "Venimos de empatar en casa. Las sensaciones no fueron malas, pero nos falta acierto de cara a gol. Hemos vuelto a dejar otra vez la portería a cero, que para nosotros es importante. Seguimos generando situaciones de gol, al final son rachas, y esperemos que cambie en Valladolid".

El encuentro del sábado. "Va a ser un partido muy difícil, donde vamos a tener que pelear, trabajar, y sacar nuestra mejor versión con balón. A ver si somos capaces de venir con los tres puntos, porque el encuentro siguiente en casa va a ser un reto para nosotros. Llevamos mucho sin ganar en Miramar".

Emilio Cañedo, entrenador del Avilés

La semana de trabajo. "Ha sido una semana complicada después de una derrota dolorosa como la del domingo. Queremos olvidarla y centrarnos en el próximo partido. Los ánimos están bien, perfectos para recibir al Burgos".

La reacción del equipo. "Han reaccionado con responsabilidad. Sabemos el nivel que tenemos, los objetivos que nos hemos puesto y evidentemente hay que ser coherentes y responsables. Entendemos que no se puede repetir una situación de falta de tensión como la que tuvimos".

La pubalgia de Prendes. "Es una lesión que ya lleva bastante tiempo presente. Es cuestión de hábitos, debemos tenerla controlada para dosificar los esfuerzos".

El regreso de Nacho López. "Teniendo en cuenta que tuvo una inactividad de cuatro semanas y que empezó los entrenamientos está semana, hasta dentro de dos o tres semanas no estará disponible".

Mejorar en defensa. "Tenemos que estar más comprometidos todos, organizarnos mejor entorno al balón . La mejor forma de defender es tener una buena forma de atacar, dominar la pelota y tener una buena organización defensiva".

Cambios para medirse al Burgos. "Estamos repitiendo muy pocas alineaciones y seguramente habrá cambios".

El Burgos Promesas. "Es un filial con mucha calidad. Es un equipo engañoso, que ha domicilio ya ha dado varios sustos a equipos muy representativos de la categoría. Debemos tener mucho cuidado y estar muy alerta a todo lo que pueda generar. Debemos esforzarnos en ser nosotros mismos y tener un estilo reconocible".