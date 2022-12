Judo: las dos avilesinas que participan en la final del Campeonato de España

Elisa Fernández y Julia Enríquez están a punto de enfrentarse a una de las citas más exigentes de su carrera como judokas. Ambas atletas del Club Judo Avilés se han clasificado para la final de Campeonato de España que se celebra hoy en el polideportivo Gallur de Madrid. Las avilesinas se medirán a la élite del judo nacional y, aunque son conscientes del nivel que tiene una prueba como esta, no quieren poner límites a su participación.

"Quiero tener la mejor competición posible. El objetivo es hacer un buen judo", señala Fernández minutos antes de realizar el pesado obligatorio antes de competir. "El nivel está por las nubes. Somos veinte judokas que venimos de ser los mejores de nuestras competiciones. Va a ser muy complicado pasar rondas", asegura la avilesina, que espera conseguir la victoria en al menos "uno o dos combates".

"Venimos de mucho tiempo compitiendo, estamos muy bien de ritmo", indica Enríquez, que advierte que hay gente de mucho nivel "que viene de estar en sitios muy grandes". A pesar de que la empresa parezca complicada, la judoka avilesina va a ir a "pelear todo lo que se pueda". Enríquez viene de una lesión en su tobillo, pero asegura "estar lista para dar mucha guerra, no me ha dado más problemas". "Hay gente muy acostumbrada a la categoría. Espero ganar al menos un combate", comenta con ganas de dar pelea.

Carlos Fernández, entrenador de Elisa Fernández y Julia Enríquez, acude con una premisa clara. "Es un Campeonato de España para aprender y seguir acumulando experiencia. Ambas son muy jóvenes y se están adaptando al nuevo peso, un hecho que hace que les descarguemos de responsabilidades en esta categoría". Eso sí, el técnico no pierde de vista que se trata de una cita estatal que, aunque hay que disfrutar, "hay que estar al lado de las mejores y ganemos o perdamos que las rivales tengan claro que las nuestras son unas luchadoras y unas guerreras. El objetivo es que seamos difíciles de batir". Más allá de lo que puedan deparar los emparejamientos, el técnico afirma que no miran a los rivales, "nos tenemos que mirar a nosotros mismos y que con lo que hemos trabajado en el día a día seamos muy incómodos".

Según el técnico, Elisa Fernández llega después de un buen inicio de temporada, con pódiums en todas las competiciones. "Eso que ha hecho tan bien hasta ahora lo tiene que disfrutar en el marco de una final nacional absoluta que cualquier judoka puede desear. Ella más que nadie tiene que llegar descargada de responsabilidades. Tiene que disfrutarlo y aprovecha que sale sin presión". La avilesina es consciente de que los nervios le pueden pasar factura como ya le ha sucedido en laguna competición y, aunque Fernández lo reconoce, también recuerda que "mi papel es que eso suceda, ayudarlas a que salgan al tatami centradas y sin nervios".

Si los mejores pronósticos se cumpliesen, podría darse de que las dos avilesinas se puedan enfrentar durante el campeonato. "Llevamos toda la vida compitiendo entre nosotras, no sería algo raro, pero no me gustaría. En torneos así prefiero medirme a otros rivales", explica Enríquez, que, si tiene que luchar ante Elisa Fernández, "que sea en la final, ahí sí que me gustaría".