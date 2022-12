El Rodiles, a por Goliat

El SprintCider Rodiles quiere soñar. Tras tumbar al Leganés, equipo de Primera División, en la segunda ronda de la Copa de la Reina, ahora las maliayesas quieren dar el paso definitivo. Si este martes, en casa a las 18.15 horas, vencen al Alcorcón, otro conjunto de Primera, las asturianas se plantarían en la final a ocho, logro que no ha conseguido ningún equipo de su categoría. "Si ganásemos sería espectacular", aseguran desde el club, donde tienen los pies en el suelo. Las madrileñas son uno de los equipos top del fútbol sala español y están acostumbradas a pelear por títulos, por lo que llegan a Villaviciosa con la vitola de favoritas.

"Esperamos por lo menos competir y plantar cara", augura Santi Tuero, coordinador del club. Del lado de las maliayesas está, como explica el propio Tuero, que en la ronda previa ya demostraron que pueden ganar a un equipo de categoría superior. "Teniendo a todas podemos ganar a un Primera, ya se vio ante el Leganés. Pero hay que ser realistas, es muy complicado poder plantarles cara. Esperamos que sea un partido difícil para ellas", señala, aunque sin cortar las alas a los sueños, "ya que en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar".

"A todas las jugadoras les hace ilusión este tipo de encuentros. Enfrentarse a equipos del nivel del Alcorcón les motiva a trabajar más", asegura el coordinador, que cree que encuentros de este tipo sirven también para enganchar a las chicas al fútbol sala. "Pueden ver que trabajando y entrenando van a mejorar y, poco a poco, jugar contra mejores conjuntos", indica Tuero. Además, una competición como la Copa de la Reina da más alicientes a equipos como el Rodiles, que "pueden competir por objetivos distintos a un ascenso o un descenso, además de que da la oportunidad de enfrentarse a los mejores".

"Es un rival que va a ser mucho más agresivo y contundente que el Leganés", analiza Paula Alonso, jugadora del Rodiles. La pívot dice no tener miedo al Alcorcón, "pero sí respeto", ya que es un rival muy fuerte que va a exigir un desempeño mucho mayor, tanto a ella como a sus compañeras. "No podemos engañarnos. Aunque hayamos ganado a un Primera, no somos tan buenas como puede parecer, pero eso nos da ese plus de motivación para trabajar y seguir creciendo", comenta Alonso.

Desde el club ya llevan días manos a la obra para conseguir la machada. "En principio deberían ser bastante superiores, pero estamos haciendo mucho trabajo táctico y técnico para poder contrarrestarlas. Debemos ser prudentes y aprovechar nuestras oportunidades", confiesa la jugadora, contenta con el trabajo que están haciendo.