Asturias ganaba Ligas y Copas... en México

La escena tuvo lugar hace 86 años, el 1 de marzo de 1936, en Ciudad de México. Aquella tarde el estadio Parque Asturias estaba abarrotado. Se calcula que habría unas 30.000 personas. Nadie se quería perder la inauguración de ese coqueto coliseo de madera que se había empezado a construir un año antes y albergaría partidos de fútbol de uno de los mejores equipos del momento. El Asturias, conjunto mexicano, se iba a enfrentar al Botafogo, club brasileño que tenía en sus filas al famoso Leónidas como estrella.

Entonces sucedió algo que impresionó a los presentes. Una avioneta sobrevoló el estadio y de su interior salió un balón de fútbol que cayó en el césped dando por comenzado aquel partido que iba a pasar a la historia del balompié azteca.

Un alarde espectacular, incluso impensable en el fútbol moderno de hoy, el mejor ejemplo, por festivo y popular, de la estrecha relación entre asturianos y mexicanos impulsada por la emigración masiva desde Asturias hace casi dos siglos y que ahora pervive con especial intensidad, siempre con el balón de por medio. Quizá más que nunca. El 17 de este mes de diciembre el Oviedo y el Sporting se enfrentan en el Tartiere en lo que será el primer derbi asturiano de la temporada. Este tendrá algo especial: traspasará fronteras.

Lo hará porque coincide en el tiempo con la Copa del Mundo de selecciones de Qatar –la final es el 18, al día siguiente– y también porque será el primer duelo entre los dos grandes de Asturias con los grupos empresariales Orlegi y Pachuca, mexicanos y rivales, al frente de Sporting y Oviedo respectivamente.

Se avecina, pues, un derbi mundial con aires aztecas que corrobora los lazos históricos, económicos, sociales, afectivos y deportivos entre Asturias y México. El fútbol también une a los pueblos a través del Atlántico.

Un deporte que también apasionaba a los indianos, los asturianos emigrantes que nunca perdieron el contacto y la relación con su tierra y fueron fundamentales para el progreso de Asturias. Sin su influencia no se puede entender el vínculo entre asturianos y mexicanos, dos pueblos que comparten también la pasión por el fútbol. En México se pudo comprobar durante el Mundial, aunque su selección cayó en la primera ronda. En Asturias se volverá a evidenciar durante el Oviedo-Sporting, eternos rivales, incluso en el país azteca, donde seguidores azules y rojiblancos también seguirán el partido con pasión por televisión, mezclados amistosamente en muchos lugares.

Por esas paradojas de la vida y de la historia, ahora son los grandes empresarios mexicanos los que hacen la maleta y vienen a Asturias para intentar recuperar la gloria pasada en el Oviedo y en el Sporting, que pululan en Segunda División intentando regresar a la élite. Es un viaje de vuelta.

Hay más paradojas si se mira al pasado. A saber: ningún equipo asturiano levantó jamás un gran título nacional. El Sporting y el Oviedo mueven masas en la autonomía, pero nunca dieron alegrías a sus seguidores en una gran competición.

Paradójicamente, el ahora Principado sí fue «grande» lejos de sus fronteras, en México. El citado Asturias, un equipo azteca de asturianos, que sería el germen del espectacular Centro Asturiano de México, ganó entre otros trofeos tres Ligas y cinco Copas. Hasta su desaparición en 1950 fue la envidia nacional por sus títulos y por sus grandes jugadores, de diversos orígenes y figuras en aquellos momentos

«¿El Asturias? Fue sin duda el equipo asturiano más importante de la historia, muy por delante del Oviedo y del Sporting», asegura Manuel Fernández de la Cera, expresidente del Consejo de Comunidades Asturianas y exconsejero de Cultura, gran conocedor de la historia asturmexicana. «La clave de la relación entre asturianos y mexicanos es sin duda el Centro Asturiano de México», analiza De la Cera.

La institución de la que habla el ex alto cargo del Principado es un gigante en el país azteca. Tiene tres enormes sedes –en las que hay campos de fútbol, de golf, hoteles, restaurantes– y un imponente centro social con seis plantas y una gran estatua de Don Pelayo en Polanco, en pleno centro de Ciudad de México. El Centro Asturiano nació precisamente con el fútbol, gracias al Asturias, fundado en febrero de 1918. Se calcula que en ese momento habría en México unos 30.000 españoles. Un grupo de asturianos liderados por Antonio Martínez Cuétara echó a andar aquel equipo que tocaría la gloria.

Al principio vistió como el Oviedo, pero años después su indumentaria cambiaría: camiseta a rayas azules y blancas y pantalón negro. La historia del Asturias está llena de éxitos y de anécdotas impensables, con evidentes guiños a la región, muchas recogidas en el libro «Asturias y los asturianos en México», escrito por Aurelio González, uno de los grandes estudiosos de la emigración asturiana a México, fallecido el pasado 17 de noviembre.

La Liga mexicana no aceptó de inicio la inclusión del Asturias en la competición. Se daba por hecho en aquellos tiempos que la presión del España, equipo de emigrantes nacionales, estaba detrás de aquella decisión, revertida poco después. De ahí que la rivalidad entre el Asturias y el España, donde jugaría el vasco Lángara, para muchos el mejor jugador del Oviedo de todos los tiempos, fuese feroz. Eran los máximos rivales, como lo son hoy el Oviedo y el Sporting, pero al otro lado del charco.

El Asturias empezó su andadura de éxitos en 1921 ganando al España la Copa Covadonga, otro guiño a Asturias, y la Liga de 1922. Hubo más títulos y el Asturias siempre fue hasta su desaparición un equipo copero por excelencia lleno de estrellas en el césped.

En el Asturias jugaron los hermanos Regueiro (Luis, Pedro y Tomás), jugadores vascos que militaban en la selección de Euskadi tras el estallido de la Guerra Civil española. El gobierno vasco potenció aquel combinado, donde también estaba Lángara, para obtener fondos para la República.

Luis Regueiro, que había jugado en el Real Madrid y era una figura nacional, era el capitán de ese equipo, que realizaba giras por Europa y Latinoamérica. En 1940 fichó por el Asturias y más tarde jugaría también por el España. Otro de los jugadores más importantes de la historia del Asturias fue Carlos Laviada, que también jugó en el Oviedo, siendo el primer mexicano en la historia del equipo azul, sin olvidar a José Ramón Ballina, uno de los más recordados, que luego fue entrenador.

«Era un equipo glorioso. Nosotros tenemos aquí bien guardados los trofeos, en el tercer piso». El que habla es José Luis González, mexicano descendiente de asturianos y responsable cultural del Centro Asturiano de México. «No se entiende este centro sin el fútbol. Aquí, en México, de hecho, es muy conocido el intento de crear otro Centro Asturiano antes de la revolución mexicana. Aquello fracasó. Sin embargo, juntar asturianos en México a partir del fútbol tuvo una gran acogida desde el principio», explica González.

A casi 9.000 kilómetros de González está Santiago González Romero, director del Archivo de Indianos, que se encuentra en Colombres (Ribadedeva). En la tercera planta de este magnífico museo en una tradicional casa de indianos, tiene su rincón el Asturias. «Yo de fútbol no entiendo nada, pero es indiscutible que es un elemento muy importante entre Asturias y México, actuando como un vertebrador. El fútbol es integrador y no es casualidad que el Centro Asturiano de México haya nacido a través del Asturias, algo que no ocurre en otros centros, como el de La Habana, que tienen otra génesis distinta», analiza González.

El Asturias, pues, benefició a las relaciones entre asturianos en México y vertebró a la comunidad de emigrantes.

A través del equipo, que muy pronto se transformó en la sección deportiva del Centro Asturiano, se propiciaban fiestas y encuentros que los descendientes de asturianos recordaron siempre con cariño. Había romerías y fiestas de prao.

La Jira, una marcha que pervive en muchos pueblos asturianos ya se celebraba en México desde 1920 y fue precisamente la directiva del Asturias quien la impulsó. Durante la primera mitad del siglo XX se subastaban panes e incluso xatas. Los mexicanos sin vinculación con Asturias se sumaban a esas festividades, aumentado los lazos entre los pueblos. Sin el Asturias no hubiese sido posible. «Los chavales que vienen de México a visitar nuestro museo se interesan mucho por el Asturias, se paran a preguntar», recalca el director del Archivo de Indianos.

La historia de aquel equipo glorioso también tiene su parte negra, impregnada de rivalidad y de violencia. En marzo de 1939 un espectacular incendio arrasó parte de las gradas del Parque Asturias, durante un Asturias-Necaxa. Fue una tragedia con mucho dolor sentimental en los aficionados.

Un penalti a favor de los «asturianos» supuso el empate y provocó la ira visitante, que acabó materializada en llamas y en una gran polémica, con acusaciones al árbitro y un gran trasfondo político. No había finalizado la guerra civil española. El presidente Lázaro Cárdenas, que acogió con generosidad a los exiliados republicanos españoles, entre ellos muchos asturianos, tomó parte en la reconstrucción del estadio donando cemento. Aquel incendio supuso la desaparición de los estadios de madera y, aunque el Asturias tendría todavía varios años de vida y alguna Copa por ganar, el fuego supuso el principio del fin de aquel equipo.

«La quema del campo marcó un antes y un después y, para muchos, la decisión posterior de dejar la Liga. Hasta ese momento, los equipos punteros de México eran el Asturias y el España», recuerda José Luis González.

El Asturias desapareció el 23 de julio de 1950. Su último partido fue en Copa ante el Atlante. Perdió 4-3. A aquel conjunto se le llamaba cariñosamente «la Casona». El adiós tuvo una explicación económica. Los directivos sostenían que no se podía costear. El Asturias no volvió a competir, aunque su recuerdo sigue vivo, sobre todo entre los más veteranos, porque el Centro Asturiano evolucionó hasta el gigante que es hoy en día, con 17.000 socios. «La gente joven, sobre todo los menores de treinta, no conocen mucho al equipo, aunque nosotros lucimos los trofeos con orgullo», dice Juan Antonio Ordoñez, responsable de fútbol del Centro Asturiano de México desde hace 20 años.

El Parque Asturias es ahora una de las sedes del Centro Asturiano, aunque nada tiene que ver con el campo que fue incendiado. Está en Ciudad de México y tiene campos de fútbol donde juegan los equipos del Centro. Tres de los campos tienen los siguientes nombres: Molinón, Buenavista y Campín.

«No nos olvidamos de los asturianos», dice Ordoñez, sobrino del último jugador fallecido del Asturias, Antonio Ordoñez, que era delantero. «Su familia era de Mieres y él hablaba de aquello con mucho cariño», resalta. Los equipos de fútbol del Centro Asturiano tienen hoy 2.500 jugadores en 9 categorías, pasando por todas las edades. «El deporte y la asturianía es lo que nos une. Aquí, cuando no hay fútbol la afluencia al centro baja una barbaridad y hay muchísima rivalidad entre los oviedistas y los sportinguistas, pero con respeto», recalca.

Setenta y dos años después de la desaparición del Asturias, la relación entre el Principado y los aztecas se acrecienta precisamente porque el Oviedo y el Sporting están en manos de Pachuca y Orlegi. Parece que los papeles han cambiado. Ahora son los mexicanos los que vienen al Principado a tocar la gloria. Ya no se enfrentan el Asturias y el España. Lo hacen el Sporting y el Oviedo con la misma pasión de siempre, la bandera de Asturias como estandarte y, por qué no, también la de México.