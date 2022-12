Luis Enrique: "No soy religioso, pero la Santina que no la toquen"

Tras la derrota de España ante japón por 2 a 1, Luis enrique volvió a ayer a emitir en Twitch y, tras reflexionar sobre el encuentro ante la selección nipona, habló durante una hora sobre todo tipo de temas. "Sí que he hecho la ruta que va desde Gijón a los Lagos de Covadonga en bicicleta. He ido desde Gijón, por lo que es el Camino de Santiago, por Rapiello. Son 90 kilómetros, más o menos. Lo hice con mis amigos y con mi hermano. Lo hicimos en un día, ida y vuelta. Unos 180 kilómetros. Me encanta ir a ver a la Santina. No soy religioso, pero la Virgen de Covadonga es otra cosa. Que no nos la toquen", explicó el gijonés al ser preguntado por su afición por el ciclismo y por una de las rutas que más le agradan. El seleccionador también habló de sus gustos musicales cuando vivía en Asturias. "No soy muy fan de la música. De mi época en Gijón me gustaba mucho “El Último de la Fila”. A Víctor Manuel también le escuchaba mucho. Ahora me pongo mucho a “Nuberu”. Asturianía a tope. Pero, bueno, es música bastante normal", indicó. También habló de una de las canciones de Víctor Manuel, "La planta 14", y de la minería. "Me encanta esa canción. No me pongo a cantar porque llueve. Tiene un componente emocional muy bonito. Un saludo a la minería. Tuve la suerte de visitar una mina con el Sporting y eso sí que es un trabajo. Tengo mucho respeto por los que son y han sido mineros", señaló el gijonés.

Luis Enrique también tuvo tiempo para hablar de tenis, donde destacó el nombre de Pablo Carreño, y para mandar un saludo al Real Avilés, equipo del que guarda muy buenos recuerdos de su etapa como juvenil. "El arroz con leche me encanta, pero como excepción. Tenéis que ir a Peruyes, al Molín de Mingo. La tarta de la abuela y el arroz con leche es una maravilla. Cada verano voy", descubrió el entrenador asturiano.