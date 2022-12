2-1: El Langreo regala una parte

Los torrelaveguenses entraron mejor en el inicio y muy pronto pudieron hacer el primer gol de la tarde, en el minuto 4, cuando un Carlos Tobar en boca de gol y prácticamente a bocajarro se encontró con la agigantada figura de Adrián Torre. El susto fue tremendo para un Langreo con muchos problemas para meterse en el partido y que en segundos encajaría otra llegada peligrosa de los cántabros. El vendaval local no aflojó y este primer tramo de encuentro fue muy complicado para los de Javi Vázquez, que tuvieron que dedicar todos sus esfuerzos a defenderse.

Con todo, para el ecuador del primer periodo el Langreo ya había logrado equilibrar más las cosas, tenía más pelota y aunque de forma aislada se estiraba algo más. Sin embargo, en el minuto 26, una nueva entrada local por banda derecha con balón de Unai Hernández para Dani Álvarez y un centro final al área, lo recogía muy cerca del área chica un Carlos Tobar que ejerció de "killer", dándose la vuelta y fusilando a un Adrián Torre vendido. El equipo cántabro obtenía premio a su mejor juego.

El gol dejó noqueados a los visitantes, que al poco recibieron el segundo mazazo. Fue en el minuto 30, en un balón en profundidad en el que Carlos Tobar ganó la carrera a los dos centrales y marcó de disparo cruzado.

El Langreo parecía muerto pero cinco minutos más tarde, en el 38 y en una acción aislada, Jandro recorrió muchos metros sin oposición ante la indecisión entre Marotías y Tirado, hasta dar un pase atrás muy bueno que Jorge Hernández llevó a la red.

Cambio de dinámica

En el reinicio se confirmó que la dinámica había cambiado, pues más allá de otra acción individual de Tobar con tres recortes que casi supone el tercero, a la Gimnástica le costaba mucho más mantener la posesión y el Langreo, con un Jandro muy activo, amenaza muy bien por los costados. Así, al filo de la hora de juego, Jandro cedía a un Arzalluz que la mandó al lateral de la red. El choque se abría y al poco Adrián Torre tenía que volver a intervenir ante un inocente Unai Hernández. Y es que el Langreo arriesgaba valiente, dejando espacios pero generando cada vez más peligro. El equipo rozaba el empate y de hecho en el 70´ Davo tuvo dos seguidas y una de ellas inmejorable a centro de Fran Pacoli, pero al remate de gol respondió Amigo con un paradón.

Una peligrosa falta botada por Davo en el minuto 80 desató los nervios en el conjunto local en los últimos diez minutos, aunque hay que decir que poco antes una llegada de Javi Cobo casi la apuntilla Marotías y en el 88 Brian tuvo una clarísima que también volvió a salvar Adrián Torre. Pero el Langreo apretaba y no cesaba en poner a prueba a un Amigo muy seguro que consiguió que no se movería el marcador.

Javi Vázquez, descontento con su equipo

Javi Vázquez reconoció las dos caras tan diferentes de su equipo en Torrelavega: "Creo que el equipo no tuvo la convicción de querer ganar en la primera. Hasta que no recibes un par de golpes tienes la sensación de que da todo igual, y entonces comienzas a hacer cosas que realmente tienes dentro y que por miedos o inseguridades no has hecho desde el minuto uno". Vázquez apostilla que "cuando en esta categoría tiras 45 minutos las opciones de puntuar bajan muchísimo". De todas formas, el entrenador visitante quiso hacer una lectura positiva: "Sé que (mis jugadores) tienen mucho más, lo que hay que hacer es creérselo. Tenemos mucho más de lo que habla la clasificación y lo hemos demostrado durante la segunda parte".