Así fue la jornada en la Tercera asturiana: crónicas, puntuaciones e imágenes

A continuación, las crónicas de todos los partidos de la Tercera asturiana.

Condal 0

Covadonga 3

Condal: Mateo (1), Natán (1), Pablo (1), Labrado (1), Costales (1), Álvaro del Río (1), Álvaro Roces (1), Piniella (0), Rober (1), Darío (1), Sergio (1).

Cambios: Manu Peña (1) por Del Río, min. 46. Aarón (1) por Rober, min. 46. Domínguez (1) por Costales, min. 55. Rueda (1) por Piniella, min. 55. Pedro (1) por Sergio, min. 65.

Covadonga: Bussmann (1), Bertín (2), Morilla (2), Aitor Elena (2), Álvaro García (2), Vicente (3), Dani González (2), Asier (2), Pablo Tineo (2), Antón (2), Diego García (2).

Cambios: Pelayo (1) por Asier, min. 65. Manolo Gayol (1) por Diegui García, min. 65. Manu Blanco (1) por Bertín, min. 70. Figar (s.c.) por Aitor Elena, min. 80. Santullano (s.c.) por Antón, min. 80.

Goles: 0-1, min. 11: Asier, de penalti. 0-2, min. 35: Vicente. 0-3, min. 49: Vicente.

Árbitro: González Cueto (delegación de Avilés). Amonestó a los locales Carlos Costales, Mateo y Natán y al visitante Vicente.

Alejandro Ortea: 300 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del abuelo del jugador visitante Omar y el socio y exjugador Rufino Colmenero.

El Covadonga sigue de dulce, no pierde desde la primera jornada de Liga, y ayer se impuso sin problemas en el Alejandro Ortea dejando un gran sabor de boca. Los ovetenses aprovecharon los errores condalistas y golearon con solvencia al Condal en su campo para situarse en lo más alto de la tabla igualado con el Caudal.

No tardó en avisar el Cova, que ya en el minuto 4 la tuvo con Dani González, que cabeceó un centro desde la banda para que Mateo salvara con una gran intervención. Diego García no pudo aprovechar el rechace, con todo a su favor. A los 10 minutos, una acción que fue decisiva. Llegó tras un saque de banda en el medio de campo a favor del Condal que Piniella siguió dando un pase atrás, se quedó corta y Diego García se adelantó y fue derribado por Mateo. Asier no perdonó de penalti.

El partido se mantuvo igualado, aunque sin ocasiones claras, jugado de tú a tú. En el minuto 35, otro desajuste defensivo local acabó con Vicente resolviendo a la red. La segunda parte empezó con gol. Vicente aprovechó un barullo con un remate en el área y puso el 0-3. Los locales reclamaron una mano en el área en la acción previa, pero el gol subió al marcador.

Desde ese momento, no hubo acciones reseñables y los cambios rebajaron la intensidad al encuentro. El Condal acabó con diez por la lesión de Pablo cuando ya había hecho todos los cambios.

En resumen, el Cova fue el mejor equipo que pasó esta temporada por el Alejandro Ortea y se llevó los tres puntos de manera merecida.

Titánico 0

L’Entregu 3

Titánico: Raúl (2), Alex_García (3), Nuno (3), Barbón (2), Monasterio (2), Diego (2), Nelson Cáceres (2), Santi Otero (2), Juan Fernández (2), Tomás (2), Biforcos (2).

Cambios: Lele (2) por Biforcos, min. 60. Álvaro Olegario (1) por Monasterio, min. 77. Enol (1) por Diego, min. 77. Nelson Ezequiel (1) por Santi Otero, min. 77.

L’Entregu: Alberto Benito (3), Pereke (2), Milou (3), Christian Ferreiro (3), Kike Fanjul (2), Steven (3), Matías (2), Diego Boza (3), Borja Prieto (2), Borja Rodríguez (2) y Leyder (2).

Cambios: Vaca (2) por Kike Fanjul, min. 51. Manu Casadiego (2) por Pereke, min. 68. Berto Arias (3) por Diego Boza, min. 68. Nacho (1) por Matías, min. 79. Edu Flores (1) por Milou, min. 79.

Goles: 0-1, min. 15:_Steven. 0-2, min. 25:_Diego Boza. 0-3, min. 85:_Berto Arias.

Árbitro: Quirós Pérez (Gijón). Amonestó a los locales Biforcos y Barbón y a los visitantes Alberto Benito, Milou, Kike Fanjul y Diego Boza.

Las Tolvas: 290 espectadores.

L’Entregu empezó avisando a los tres minutos con un centro de Matías desde banda izquierda que, debajo de la portería, remató Diego Boza, pero el balón salió por la línea de córner. El Titánico respondió rápidamente con un disparo de Tomás

El primer gol fue obra de Steven. El visitante atacó por el lateral del área grande y lanzó un disparo que pilló de imprevisto a Raúl, que pensaba que iba a colgar un centro. El sol despistó al guardameta y el balón se coló por su palo.

Tres minutos más tarde, Tomás tuvo una ocasión muy clara para empatar, pero cuando su balón parecía dentro Christian Ferreiro sacó el disparo en la línea

Diego Boza, en el 25, hizo el segundo aprovechando un rechace de Raúl tras un gran disparo y, entrando en carrera, puso el 2-0 en el marcador.

Diego Boza, en el 25, hizo el segundo aprovechando un rechace de Raúl tras un gran disparo y, entrando en carrera, puso el 2-0 en el marcador.

En la segunda parte el titánico lo intentó por activa y pasiva, pero L'Entregu generó mucho peligro con las contras, y de esa forma llegó el 3-0 final, obra del revulsivo Berto Arias.

Llanera 0

Valdesoto 0

Llanera: Alejandro (1), Gil (1), Jorge García (2), Mario Lorido (1), Marcos Arango (2), Fer (2), Viti (1), René (1), Mundaka (1), Imad (1), Amadou (1).

Cambios: Medori (2) por Gil, min. 64. Pablo (1) por René, min. 74. Otía (s.c.) por Fer, min. 88.

Valdesoto: Roberto Pérez (1), Gito (1), Álex Hornas (2), Puma (2), Pablo Mazo (1), Carlos Peña (1), David Méndez (1), Miguel Peña (1), Rober (1), Álvaro Suárez (1), Isra (1).

Cambios: Jairo (s.c.) por Rober, min. 77. Pibe (s.c.) por Carlos Peña, min. 89. Ángel Jardón (s.c.) por Pablo Mazo, min. 93.

Árbitro: Villa Martín (Oviedo). Amonestó al local Marcos Arango, Fer y Amadou y a los visitantes Puma y Dani Méndez.

Pepe Quimarán: 210 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Roberto Álvarez, director del periódico local «El Tapín».

Llanera y Valdesoto igualaron sin goles en un empate que sabe mejor para los visitantes, sobre todo porque el conjunto local disfrutó de un penalti para desnivelar el marcador a solo 10 minutos del final, pero no pudo acertar con la meta del Valdesoto.

La primera parte fue pésima por parte de los dos equipos. Solo se vieron un par de intentos, uno por cada equipo. Marcos Arango tiró por los locales e Isra lo hizo por los visitantes, pero ninguno contó con la suerte de cara para dañar las metas rivales.

Dentro del escaso juego, fue el Llanera el que puso más de su parte para llevarse los tres puntos. En la segunda mitad, el juego mejoró, gracias en parte a los movimientos desde el banquillo. Con Medori y Pablo Álvarez mejoró el Llanera, que se lanzó a por el triunfo. A Medori precisamente le hicieron un penalti cuando ya encaraba el área del Valdesoto. Amadou lanzó desde los once metrosm pero Roberto Pérez logró pararlo. Era el minuto 80.

A partir de ahí, más dominio local. Los últimos minutos fueron de oportunidades del Llanera, pero aguantó bien el Valdesoto. El Llanera mereció más por ocasiones, pero el equipo visitante fue firme en defensa.

Ceares 1

Sporting B 1

Ceares: Gonzalo Ardura (3), Pelayo Muñiz (2), Christian Morán (2), Camblor (2), Edu García (2), Juan Carlos (3), Enol San Sebastián (2), Llerandi (3), Pablo Ferreiro (3), Mateo (2) y Madeira (2).

Cambios: Álvaro (2) por Enol San Sebastián, min 71. Ferrari (s.c.) por Madeira, min 80. Buelga (s.c.) por Mateo, min 83.

Sporting B: Petr (2), Trabanco (2), Somolinos (2), Leo (2), Argüelles (3), Lozano (2), Varane (2), Nacho Martín (2), Dacal (1), Oyón (3) y Junior (2).

Cambios: Ariel (1) por Dacal, min 65, Aspra (1) por Nacho Martín, min 75, Lucas (2) por Junior, min 75, Santamaría (s.c.) por Oyón, min 82.

Goles: 0-1. Minuto 23: Álex Oyón. 1-1. Minuto 52: Pablo Ferreiro.

Árbitro: González González (Colegio Nalón). Amonestó a Trabanco.

La Cruz: 662 espectadores

Un punto para cada uno. El Ceares le puso las cosas difíciles, muy difíciles, a un Sporting B que se fue de La Cruz perdiendo su condición de líder en la clasificación y con la sensación de haber estado muy cerca de ganar. El derbi gijonés se resolvió con empate (1-1). Y mucho mérito lo tuvo Gonzalo Ardura, el joven guardameta local. A sus 20 años, fue el mejor de todos (con permiso de Álex Oyón): sacó estupendas manos, una abajo, casi al final, a Argüelles, que sirvió para contener a los de Dani Mori. Ni siquiera la entrada final de Santamaría terminó con la resistencia del Ceares, alentado por su gente, con una de las mejores entradas, sino la mejor (662 espectadores), de toda la campaña. Incluso puede que lo sea en todo el grupo de Tercera. Sol, dos equipos valientes con sus armas. Una fiesta del fútbol gijonés, sea cual sea la categoría.

Tardó en entrar en calor el partido. El Ceares no inquietaba en exceso la guarida de Petr, pero, al menos, contenía al Sporting B lejos de Ardura. Hasta que una pérdida desajustó la defensa teyera; Nacho Martín robó la pelota, se la puso a la carrera de Lozano, quien centró con mucha intención a Oyón, que remató como pudo. Suficiente para hacer el 0-1. Tras el descanso, los locales espabilaron. El Sporting B sesteó quince minutos. Tiempo suficiente para que Ferreiro empatase el encuentro en una fenomenal transición liderada por Madeira. El extremo remató cruzado, raso, imposible para Petr. Se levantó el Sporting B: Somolinos, primero, y luego Argüelles, que terminó como extremo, rozaron el 1-2. Ardura sacó una enorme mano para negarle el gol a los de Mareo y arrebatarles además el liderato. La Cruz resistió.

Lealtad 1

Llanes 1

Lealtad: Javi Porrón (2), Orviz (2), Marcos Blanco (1), Álvaro Viña (1), Adri Díaz (2), Miguel Obaya (2), Montequín (1), Agus Porto (1), Adrián_Llano (1), Ivanchu (2), Meana (1).

Cambios: René Montoto (2) por Adri Díaz, min. 77. Rafa Felgueroso (2) por Montequín, min. 77. Zuco (s.c.) por Meana, min. 87.

Llanes: Gabri (2), Mier (2), Eze (1), Bruno (1), Richi (2), Borty (2), Sergio Ríos (2), Luisen (1), Tofer (1), Bamba (2), Riki (2).

Cambios: Pablo Prieto (1) por Borty, min. 68. Peruyero (s.c.) por Tofer, min. 85. Alvarín (s.c.) por Sergio Ríos, min. 91.

Goles: 1-0, min. 39: Eze, en propia puerta. 1-1, min. 85: Tofer.

Árbitro: Ballesteros de la Rubia. Amonestó a los locales Javi Porrón, Agus Porto y Zucu y a los visitantes Bruno, Richi, Borty, Bamba y Pablo Prieto.

Les Caleyes: Unos 200 espectadores.

Partido igualado, con un Lealtad ligeramente superior, pero el Llanes se volcó en la segunda parte y tuvo el premio.

Tuilla 1

Avilés Stadium 0

Tuilla: Aitor (2), Prendes (3), Peña (2), Pablo Rodríguez (2), Jandro (1), Jaime Felgueroso (2), Acerete (2), Sandoval (2), Miguel Prendes (1), Blin (3), Bango (1).

Cambios: Seo (1) por Jaime Felgueroso, min. 78. Chiru (s.c.) por Acerete, min. 83.

Avilés Stadium: Javier Menes (2), Jairo Arobes (1), Espósito (2), Varela (2), Néstor Bustelo (1), Nahuel Brian (1), Fonseca (2), Aramo González (2), Adrián Rodríguez (2), Roberto Óscar (1), Heres (1).

Cambios: Muñiz (1) por Bustelo, min. 65. Novoa (2) por Heres, min. 65. Diego Álvarez (s.c.) por Fonseca, min. 81. Xuan García (s.c.) por Nahuel Brian, min. 89.

El gol: 1-0, min. 13: Acerete.

Árbitro: González Redondo (Mieres). Amarillas a los locales Prendes y Peña y a los visitantes Bustelo y Heres.

El Candín: unos 200 espectadores.

Partido intenso entre dos equipos de abajo, pero con dominio del Tuilla, que se se llevó el triunfo tras una jugada de saque de banda.

Caudal 2

Praviano 0

Caudal: Junquera (2), Pelayo Pedrayes (2), Pablo Castiello (2), Carlos Carcedo (1), Pablo Álvarez (1), Omar Hernández (2), Isaac Sánchez (1), Robert (1), Álvaro Pozo (2), Noé Fernández (1), Cristian (2).

Cambios: David Ruiz (1) por Álvaro Pozo, min. 46. Mathieu (2) por Noé Fernández, min. 46. Nacho Fernández (1) por Robert, min. 64. Toquero (1) por Cristian, min. 70.

Praviano: Raúl Paulino (1), Chechu (2), Zapico (2), Santa (1), Adri Eizaguirre (1), Fran Martín (1), José Luis (2), Juan Menéndez (2), Oriol (1), Polo (2), Longo (2).

Cambios: Ito (1) por Adri Eizaguirre, min. 54. Jorge Cayarga (1) por Polo, min. 66. Patxi (s.c.) por José Luis, min. 79. Lucas (s.c.) por Oriol, min. 79. Damián (s.c.) por Longo, min. 79.

Goles: 1-0, min. 41: Omar Hernández. 2-0, min. 61: Mathieu.

Árbitro: Centeno Fernández (Oviedo). Amonestó al local Junquera.

Hermanos Antuña: unas 300 personas. Antes de comenzar el partido, el presidente del Caudal entregó una placa al exjugador Moli por ser el jugador que más partidos disputó en la historia del Caudal.

A pesar de que el Praviano entró bien en el partido, con dos ocasiones que desbarató Junquera con buenas intervenciones. Tras esos sustos, se asentó el Caudal, que llevó el control del partido y fue superior. Omar Hernández adelantó a los locales de cabeza en una jugada de estrategia. Tras el descanso, sentenció Mathieu.

Por el Praviano solo Juan Menéndez, con una volea a la escuadra, inquietó la meta de un Caudal que vuelve a ser líder.