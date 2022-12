Acerete, el puntal del Tuilla y pichichi de Tercera

Cris Acerete no ha tenido tiempo a saborear la miel de la victoria ante el Stadium (1-0). A pesar de que el domingo fue el héroe del Tuilla, ya que fue el autor del gol que dio los tres puntos al conjunto arlequinado, ayer ya estaba en el campo de entrenamiento preparando la visita de este fin de semana a Mareo para medirse al Sporting B. Su gol, además de destacarle como el Pichichi de la categoría con siete tantos, sirvió para dar la primera victoria a los suyos en El Candín, asignatura pendiente esta temporada.

"No fue mi primer gol en casa de la temporada, porque el otro día hice un doblete ante el Colunga, aunque no sirvió de mucho. Acabamos perdiendo 3-5", cuenta el delantero gijonés, feliz tras romper la mala racha que estaban teniendo como locales. Desde el cambio de entrenador en el banquillo de los arlequinados, con la llegada de Ricardo Bango a la sala de mandos, el Tuilla muestra una cara muy diferente. "Ahora tenemos una filosofía de juego distinta. Parece que el equipo va recuperándose poco a poco, en casa empezamos a funcionar mejor", señala.

El gol del domingo supone el séptimo en la cuenta de Acerete, lo que coloca como líder destacado de la lista de goleadores, con dos tantos de diferencia respecto a sus perseguidores. "Estoy teniendo la suerte que hace falta para estas cosas. Siempre he sido un jugador de meter goles y este año estoy más enchufado. Si me siguen dando las oportunidades, yo seguiré funcionando", bromea el gijonés, que confiesa no obsesionarse con este tipo de "premios". "Hace poco no le daba importancia a ese tipo de galardones. Ahora, cuando te ves más arriba, sí que lo revisas más de vez en cuando. Pero lo importante es que el equipo funcione y ayudar en todo lo posible", asegura el delantero. "Si me dices que el Tuilla no pierde en lo que queda de temporada y yo, a cambio, me tengo que quedar con estos siete goles, lo firmo con los ojos cerrados", sentencia.

Actualmente marchan decimosegundos en la clasificación, con tres puntos de colchón sobre el descenso, pero Acerete muestra ambición para seguir subiendo puestos en la tabla. "Con Bango hemos recuperado el nivel competitivo de antaño. Desde que llego cambió la mentalidad del grupo. Nos dio una competitividad y una solidez que no teníamos, lo que hace que ahora vayamos mejor", explica el gijonés, que se muestra muy predispuesto a "hacer lo que el entrenador me manda. Lo que sea por ayudar al equipo". "Poco a poco estamos saliendo del pozo. Por ahora no tenemos ningún objetivo a la vista. queremos empezar a sumar de tres en tres y, a partir de ahí, lo que tenga que venir bienvenido sea", indica el delantero.

El primer paso para seguir subiendo puestos será la visita al Sporting B, el mejor local de la categoría, por lo que el Tuilla va a necesitar su mejor versión para volver con los tres puntos.