El ADBA, al derbi en lo más alto

Las cosas pintan de color de rosa para el Club Baloncesto ADBA Avilés. Líderes de la Primera Nacional, hoy se enfrentan al Fodeba Gijón, en un derbi que pondrá en liza a dos de los mejores conjuntos de la categoría. Las avilesinas son las actuales líderes de su grupo de Primera Nacional, mientras que las gijonesas vienen de cosechar un impresionante resultado, 35-98, ante el Grupo Covadonga. Hoy, a las 20:30, el polideportivo del Quirinal verá un duelo de altura.

"Llegamos en buena dinámica. Cada vez estamos más cómodas, poco a poco las cosas están saliendo, aunque hay que tener los pies en el suelo", cuenta Carlos Galán, entrenador del conjunto avilesino. Para él, las claves del buen momento del ABDA están en su defensa. "Ahora mismo nuestra defensa nos marca el camino. Somos un equipo muy sólido y con las cosas claras", asegura el técnico, que alaba el buen ambiente que hay dentro de su plantilla. "Somos una piña, lo que hace todo mucho más fácil y llevadero", destaca. A pesar de que este verano hicieron un par de incorporaciones, el bloque sigue siendo muy bien avenido.

Dentro del club todavía no se habla de un posible ascenso, a pesar de los buenos resultados cosechados hasta la fecha. "Si llega en un futuro, se cogerá con mucho cariño y ganas, pero no es algo que nos obsesione", confiesa el entrenador gijonés, que se centra en mantener el equipo arriba para terminar el año en las plazas de arriba. "Esto es muy largo, y más con el sistema de ascenso actual. Estar pensando en eso no es algo que nos ocupe la cabeza", señala Galán.

El de hoy supone el tercer cruce entre el ADBA y el Fodeba Gijón. Tras vencer las avilesinas en la final de Copa, las gijonesas hicieron lo propio en el primer encuentro de liga, lo que hace que lleguen al encuentro empatadas a todo. "No me gusta hablar de favoritismo, pero jugando en casa y con la buena dinámica que estamos llevando creo que somos ligeramente favoritas. Eso sí, en esta categoría los partidos están muy igualados, todo depende de pequeños detalles", indica Galán. Para transformar ese favoritismo en realidad, el gijonés tiene claro que deben hacer. "Debemos ser las que manejemos el ritmo del partido. Somos un equipo joven que debe marcar el ritmo para sacar las ventajas que tiene nuestro equipo. Si la mayor parte del tiempo somos protagonistas, lo vamos a conseguir", augura el entrenador, que espera con ganas la cita de hoy.