Los internacionales asturianos hablan tras la eliminación de España ante Marruecos: "Se vio, hace falta un plan B"

Si algo están de acuerdo los cuatro exinternacionales asturianos consultados por LA NUEVA ESPAÑA es en que España necesita un plan B, como tienen otros países como Brasil o Francia. Durante el encuentro ante Marruecos, como pasó también ante Japón, echaron en falta que los españoles utilizaran otras vías para llegar a la portería rival.

"El partido fue muy incómodo para España. Marruecos estuvo muy trabajado defensivamente, propusieron un encuentro físico y con muchas interrupciones, lo que trabó toda la circulación de la Roja", señala Oli, exdelantero del Real Oviedo. Para él, Luis Enrique tendría que haber explotado la vía de atacar los espacios. "Para mí, en la segunda parte, la entrada de Nico Williams metió otra marcha al encuentro con descaro y buenos centro", analizó el delantero.

El ovetense lo tiene claro. "Somos esclavos del fútbol al pie. Debemos jugar más con espacios y abrir el campo. Faltó esa pegada", comenta, y para reforzar su posición saca los datos. "Si lo miramos en frío, al final solo hemos ganado a Costa Rica. Tenemos un modelo muy definido, pero hay otro tipo de situaciones que se deben mejorar", indica el exfutbolista, que también tiene alabanzas para el juego de Marruecos. "Desde hace tiempo el fútbol no solo se gana con talento, hace falta físico y capacidad de hacer daño al contragolpe", sentencia Oli.

"Hay que tener autoexigencia y autocrítica. Solo con hablar de que es una selección joven no sirve. El fútbol es presente y no hemos estado a la altura", afirma el ovetense, que, aunque cree que hubo "momentos de buen juego, cuando hemos tenido que jugar a otra cosa no hemos sido capaces".

Eloy Olaya vivió una situación con los penaltis similar a la de ayer en el Mundial de México de 1986. "El equipo no mereció perder la eliminatoria, pero este torneo funciona así", explica el exdelantero del Sporting. "Cuando llegaron los penaltis se veía en las caras esa presión. La responsabilidad era mucho mayor para los jugadores que para los marroquís", destaca. Para él, España estuvo mejor durante los 120 minutos, pero la falta de un plan B acabó pasando factura. "Se echa de menos más balones a la espalda de la defensa, la oportunidad de Asensio no tuvo continuidad", analiza.

"Por mucho que entrenes los penaltis, nunca estás preparado. En mi caso estuvimos 25 días entrenado, había tirado más de 150 penaltis. Me pongo en la piel de los Sarabia, Soler y Busquets y es muy complicado. Hay que tener mucha sangre fía", recuerda el delantero, que también erró un penalti clave que supuso la eliminación de España en México. "Todos teníamos la ilusión de estar entre las ocho mejores, pero te quedas fuera por la tanda", resume.

"A España le pondría un bien nada más. Quitando el partido ante Japón, el primero fue muy bueno y el segundo espectacular, pero faltaron soluciones", señala Olaya sobre el paso de la selección por Qatar, que cree que hizo falta más mordiente arriba para aprovechar las ocasiones. "Hay que tener un matador", sentencia.

Juanele lamenta la poca precisión de España a la hora de trenzar pases. "El partido estuvo igualado. Hubo mucha más posesión, pero sin ocasiones. Nico Williams estuvo muy bien, dio mucho talento arriba", señalo el exdelantero del Sporting, que cree que el equipo tendría que "entrar más por bandas y lanzar centros, para que así Morata tuviese más ocasiones. No fue así y por eso estamos eliminados". "A España no puedo darle más que un cinco. No hemos llegado a donde queríamos llegar. Nos faltó capacidad de atacar espacios para tumbar a selecciones como Marruecos", señala el Pichón de Roces.

"En líneas generales no me gustó España. Fue un partido muy plano. Luis Enrique apostó por un falso nueve, que tocaba lateralmente, pero no había ni profundidad ni disparos", opina Armando, exlateral del Oviedo. "Se veía que iba a ser un partido de 0-0", destaca el ovetense, que se fue del encuentro con la sensación de que la selección fue "muy blandita". "Los penaltis están muy mal tirados, con muy poca fuerza. Así es imposible", sentencia.

Para el defensor azul España no ha firmado un buen Mundial. "Se esperaba más. Solo brillaron de verdad contra Costa Rica, que era un rival inferior. Contra Japón perdimos y hoy (por ayer), en el día clave, igual. No dimos el nivel", afirma, aunque espera que esta caída sirva para dar un paso adelante.