Javi Rey: "O Couto era un gran sitio para jugar, pero ha empeorado"

Javi Rey, mediocentro del Real Avilés, es uno de los jugadores de la plantilla de Emilio Cañedo que mejor conoce el escenario donde los avilesinos deben actuar la próxima jornada. El domingo a las 17.00 horas los blanquiazules se miden al Ourense en busca de sumar unos tres puntos vitales a la hora de engancharse a los puestos de ascenso.

"Está a una hora de Pontevedra, que es donde yo vivía cuando era pequeño. Me tocó jugar varias veces en O Couto", recuerda Rey. El centrocampista lamenta que el campo ya no esté en las mismas condiciones que antaño. "Este era un gran sitio para jugar, la verdad. Con el paso de los años ha empeorado. Encima, dan lluvia para el domingo, lo que lo va a poner todo más difícil", asegura el gallego. Eso sí, a pesar del posible mal tiempo y la distancia respecto a su casa, no va a estar solo en la grada. "Ya hablé con mi familia, para que se pasen a verme. Por desgracia mi madre trabaja, pero mi padre me ha dicho que va a ir", comenta contento Rey, que desea poder dejarle los tres puntos a su padre.

Aunque, según reconoce, no conoce personalmente a ninguno de los miembros de la plantilla del Ourense, el mediocentro ya ha hecho su deberes para estar preparado para el partido. "No conozco a nadie o casi nadie. Eso sí, ya los tenemos trabajado y lo vamos hablando entre todos. Va a ser un rival muy complicado y duro por su estilo de juego, pero confío en que podamos hacer un buen papel", señala el jugador gallego.

"En casa el equipo está muy sólido pero es cierto que cuando salimos de Avilés nos cuesta. Estamos trabajando en ello, tenemos que salir a tope", explica el mediocentro blanquiazul, que todavía tiene en el recuerdo sufrida ante el Compostela hace dos semanas, donde Rey fue titular y jugó los noventa minutos. "Si encajas tan pronto es muy difícil poder levantarlo, tenemos que estar concentrados todo el encuentro", indica.

Rey tiene clara cuál es la diferencia respecto a los encuentros en el Suárez Puerta. "La simple confianza que genera tener una racha como la que tenemos parece que te sirve para salir ganando. Fuera no se no está dando, al mínimo golpe que nos dan nos caemos a la lona. Después reaccionamos tarde", afirma el jugador blanquiazul.

Por todo ello, Javi Rey está deseando que llegue el domingo, para quitarse esa losa de encima. "Tengo muchas ganas de que llegue el partido. Estoy super ilusionado con ganar ahí, motivado para sacar los tres puntos", asegura el jugador, que dice no saber si será de la partida o no, ya que Emilio Cañedo "no ha dado ninguna pista durante los entrenamientos, hasta el día de partido no sabemos nada". Eso sí, motivación por saltar al verde no le falta.