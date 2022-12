Pelayo Aspra, el artillero del Oviedo Roller

Los goles en el Oviedo Roller tienen nombre y apellidos: Pelayo Aspra es el encargado de materializar las jugadas que trenzan los pupilos de Javi Paredes. El delantero ovetense es el máximo goleador de la OK Plata con doce tantos. Su registro tiene más valor si se tiene en cuenta que el 66% de los tantos del conjunto carbayón han salido de su stick. De hecho, solo uno de sus compañeros, David Vázquez, con dos tantos, ha sido capaz de anotar más de un gol en todo el equipo. "Las cosas me están saliendo bien, la verdad, estoy muy contento de que las bolas me estén entrando", explica Pelayo Aspra, que considera que la clave de su rendimiento está siendo "la constancia y el nivel de los entrenamientos, que están siendo muy buenos". Aspra asegura estar más centrado en la dinámica del equipo en liga que en su propia estadística individual: "Estamos teniendo poca suerte con algunos resultados, pero lo que no negociamos es la intensidad".

Aunque este es el primer año del Roller en OK Plata, Aspra ya tiene experiencia en la categoría. De hecho, ya ha tenido minutos en la élite del hockey, la OK Liga. "Llevo ya muchos años jugando, empecé en el Roller, pero ya en categorías inferiores me fui al Areces y el año pasado tuve la oportunidad de volver para ascender al Oviedo", indica Aspra, que utiliza su experiencia para ayudar a sus compañeros. "Les digo que tienen que confiar en sí mismos, que tiienen calidad y capacidades para adaptarse a la categoría; pueden y valen de sobra, se lo tienen que creer", insiste. Además, para el jugador "el Roller es una familia más que un equipo", por lo que él no puede sentirse más cómodo en este grupo.

Este sábado, a las 19.30 horas, se enfrentan al Olot, equipo que tiene un punto más que ellos en la clasificación y ante el que buscarán romper su mala racha a domicilio, donde aún no han ganado ningún partido. "Es una pista complicada, pero yo confío en el equipo; mentalmente la victoria de la semana pasada ante el Dominicos nos vino muy bien, estoy convencido de que vamos a hacer un buen papel", asegura el ovetense, que firma conseguir los tres puntos y quedarse en blanco a nivel goleador. "Los goles no me importan nada si no sirven para el bien del equipo, prefiero no hacer ningún gol el sábado y asegurarnos la victoria", sentencia el delantero.