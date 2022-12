El Alimerka Oviedo Baloncesto se abre al Chad: "Nos gustaría colaborar con ellos"

Galán estuvo cinco días en la capital del Chad, Yamena, y así pudo conocer de primera mano con qué instalaciones cuentan, cómo son sus sistemas de competición y cómo se entrenan. "Me encontré una manera de trabajar que teníamos aquí hace años, las instalaciones son todas al aire libre y consisten en dos canastas nada más", explica Galán. La federación de baloncesto del país es la que organiza la competición: "Lo hacen de forma altruista, intentan organizar un poco el baloncesto, hay una liga nacional, selecciones de categorías inferiores, pero les cuesta encontrar gente para jugar", añade el director general del club asturiano.

En los entrenamientos que organizaron durante esos días, Galán relata que era todo un poco improvisado: "Un día te encuentras con siete jugadores de selección y al día siguiente con uno; son chichos y chicas con físicos que llaman la atención". En su opinión, "en aspectos técnicos y tácticos les queda mucho, en los entrenamientos hacen cosas que en España ya no ves y ahí es donde creo que se les puede ayudar, colaborando para implantar una metodología más avanzada y más actual". La del Chad no es ni de lejos una de las estructuras más potentes del baloncesto africano, donde destacan países como Senegal o Congo, pero aun así en selecciones de categorías inferiores ya han conseguido algunos resultados meritorios. Uno de los proyectos que tienen pendientes para seguir evolucionando es la construcción de un pabellón cubierto, para lo que, cuenta Galán, "ya tienen un solar seleccionado". Entre los jugadores pudo ver, el director general del OCB asegura que "algunos chicos y chicas llaman la atención" y se le ocurren ya algunas iniciativas para colaborar: "A ver si podemos hacer algo de manera conjunta, más allá del interés deportivo, como invitar a jugadores al campus que tenemos en verano, pero hay que ver cómo se concreta".

La gestación de este viaje fue de largo recorrido y estuvo auspiciada por Diego Canga, que jugó a baloncesto en el Colegio San Ignacio, donde coincidió con el presidente del Alimerka Oviedo, Fernando Villabella. Canga, abonado del OCB, tiene una larga relación con el Chad, que viene de sus padres, que vivieron allí. "Canga, su mujer y un grupo de amigos colaboran con jóvenes del país, a los que ayudan a estudiar Medicina y Enfermería con la condición de que cuando acaben se queden en Chad. En marzo pasado surgió la idea de abrir el tema deportivo a través del OCB y el viaje se concretó este mes de noviembre", explica Galán. Una de las actividades con las que cerraron el encuentro fue un partido en el que jugaron Galán y el propio Canga, así como Patricio Ortiz, también funcionario de la UE, y su hijo Padi, que hizo de guía de Galán durante todo el viaje: "Terminamos jugando una pachanga con chicos de un colegio a las afueras y fuimos hablando por las clases, fue una gran experiencia".

Trifón Poch: "El gol llegará"





El entrenador del Alimerka Oviedo, Trifón Poch, está satisfecho con el trabajo de su equipo, aunque solo haya tenido seis ocasiones para entrenar con toda la plantilla, a diferencia de sus rivales, que llevan mucho tiempo entrenando y compitiendo juntos: "La calidad del entrenamiento desde que está todo el mundo está siendo muy buena, todavía se ha notado más por el hecho de que las victorias nos han sacado un peso de encima". Lo que le ha gustado menos es no poder entrenar a su equipo hoy antes de que el equipo salga de viaje a Almansa (Albacete): "Mañana (por hoy) por las condiciones de entrenamiento que tenemos aquí en Oviedo, no pongo el adjetivo, no podemos entrenar antes de salir; hemos intentado encontrar una pista alternativa de camino, pero no lo hemos conseguido y en principio mañana no tenemos entrenamiento, solo ha habido la sesión de hoy (por ayer) para preparar el partido, pero así estamos más o menos todos los equipos que tenemos que desplazarnos". En cuanto al desacierto de sus jugadores en el tiro de tres, Poch está seguro de que se revertirá: "El gol llegará".