El Avilés se la pega en Orense: el equipo blanquiazul, de nuevo endeble fuera de casa, desaprovecha otra ocasión de meterse en zona de promoción

Real Avilés CF: Davo (1), Nacho López (1), Javi Fontán (1), Prendes (1), Edu Cortina (1), Alorda (1), Pedro Orfila (1), Javi Rey (1), Primo (2), Natalio (1) e Isi Ros (1).

El Avilés tampoco pudo romper en O Couto la mala dinámica de resultados fuera de casa, que está impidiendo al equipo blanquiazul engancharse a la zona de promoción de Segunda RFEF. El Ourense llegaba al encuentro en una situación mas que delicada y no podía permitirse perder. Leyeron bien el partido los locales, que defendieron con uñas y dientes y sacaron petróleo de sus escasas llegadas al área contraria. Los asturianos, por su parte, tuvieron alguna ocasión para haber cambiado el signo del partido, antes del 1-0 y dos después del 2-0, pero poca cosa mas. Una y otra vez los intentos de los visitantes se estrellaron ante la solidez defensiva de su rival y no consiguieron ni siquiera recortar diferencias.

Comenzó el encuentro con mucha igualdad entre dos equipos que trataban de mover el balón y que buscaban el área contraria, aunque con prudencia. Los visitantes avisaban en el minuto 11 en una llegada por la derecha de Alorda, pero su centro sobre Primo lo cortaba la defensa local. El Ourense, por su parte, pudo adelantarse en el 14 en un mano a mano de Amín con Davo, que lograba hacerse con el balón. Ya en el 23 probaba el Avilés a balón parado, poco antes de que Amín consiguiese rematar desde el interior del área un centro de Hugo Sanz y pusiese el 1-0 en el marcador tras una buena jugada del conjunto gallego.

Con el marcador a favor, el Ourense CF dio un paso atrás. Los locales trataban de hacerse fuertes en el centro del campo y apenas dejaban maniobrar a un Real Avilés que tenía la pelota y la movía bien en su campo, pero que no conseguía superar las líneas defensivas de su rival y mucho menos generar acciones de peligro. Tampoco los locales se prodigaron mas allá de sus dominios, por lo que los últimos casi veinte minutos de esta primera mitad estuvieron marcados por la lucha y la intensidad del juego en la zona ancha, pero sin ocasiones de gol en ninguna portería.

Tras la reanudación el Real Avilés trató de meter una marcha mas en ataque, buscando con ahínco abrir hueco en la zaga local, pero lo que pasó fue que el Ourense CF supo sacar provecho de ello y en un balón recuperado en el centro del campo los gallegos elaboraban una buena jugada de equipo que culminaba con el pase de Amín a Gabri Palmás. No perdonaba el jugador local, que enviaba el balón al fondo de las mallas.

Tenía ya poco que perder el Real Avilés, que se fue arriba con todo en busca de un gol que le metiese en el partido. Movió el banquillo Emilio Cañedo y el equipo ganó en profundidad, generando sus mejores ocasiones de todo el partido pese a que el Ourense seguía acumulando hombres atrás. Así, en el minuto 57 a punto estuvo Primo de recortar diferencias en el marcador tras una buena jugada. Y en el 70 era Jorge Fernández el que se plantaba en el interior del área gallega, obligando a Marqueta a salir para despejar el balón.

Duró poco, sin embargo, el arreón de los visitantes. Cierto es que el Avilés lo intentó hasta el final, pero tras esas dos ocasiones el Ourense apretó los dientes en defensa y volvió a imponer su ley, dejando sin espacios a los visitantes y cortando de raíz las ocasiones de un equipo asturiano que veía como el reloj corría en su contra. No había manera. Los avilesinos no encontraban el camino hasta la meta de Marqueta y el portero local no tuvo que volver a intervenir antes del final del encuentro.

"Ellos fueron más efectivos en las dos áreas"

El entrenador del Avilés, Cañedo, se mostró resignado al término del partido: "Volvemos a tener carencias fuera de casa. Fue un partido disputado, en una superficie en la que es imposible jugar al fútbol, y la diferencia fue que ellos fueron más efecivos en las dos áreas". El técnico lamentó que, tras una primera media hora "ajustados", "tres fallos consecutivos dan el gol. Los detalles te condenan en esta categoría".