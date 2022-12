El Vetusta despliega las alas: El filial azul consigue su segundo triunfo consecutivo y el primero fuera de casa

En la decimocuarta jornada del curso, el Real Oviedo Vetusta logró una importantísima victoria a domicilio, la primera de la temporada, frente al Rayo Cantabria. El filial azul venció gracias a los goles de Osky, que transformó una pena máxima a los siete minutos de juego, y de Víctor Blanco en la segunda mitad, tras una gran acción individual. De nada sirvió el postrero gol de Jorge Delgado para el Rayo Cantabria frente a un Vetusta que suma su segunda victoria consecutiva para seguir escalando posiciones en la zona roja de la tabla tras la cosechada la semana pasada en casa ante el Lugo B.

Comenzaba muy de cara la primera mitad para el Vetusta. Se cumplían los primeros 5 minutos cuando Osky provocaba un penalti por una mano del defensor Yeray dentro del área. No dudaba el colegiado en señalar la pena máxima, que sería transformada a la perfección por el propio Osky, con un lanzamiento de zurda por el centro de la portería ante el que nada pudo hacer Pablo, ya vencido hacia su izquierda. Lo más difícil ya lo había hecho el equipo visitante, que era estrenar el marcador a domicilio.

Tras el gol encajado, el Rayo Cantabria intentó calmar los ánimos de un Real Oviedo muy valiente. Los pupilos de Ezequiel Loza, que no se encontraron cómodos en los primeros compases de juego, trataron de buscar el tanto del empate antes del descanso a través del dominio del balón y del juego y con muchas llegadas ofensivas, bien defendidas por el conjunto asturiano, que supo mantener el control del partido y del marcador a través de una gran presión tras el achuchón cántabro para llegar a la pausa con ventaja en el luminoso.

La ocasión verdiblanca más reseñable la tuvo Yeray, en el minuto 23, tras rematar un centro desde la banda izquierda. Estuvo muy atento Alberto en esa jugada para evitar el empate. También lo intentaron tanto Jeremy como Diego Campo, ambos sin éxito. Por parte del Vetusta, fueron Sesé y Lucas Laso quienes probaron el remate, este último de cabeza.

Tras el paso por vestuarios, el Rayo Cantabria introdujo dos puntas para tratar de mejorar en el aspecto ofensivo y lograr una mayor verticalidad ante un bien plantado Vetusta, que también supo defender muy bien las acometidas de los locales esperándolos atrás y tratando, además, de salir al contragolpe. Lo hizo con mucho peligro durante la segunda mitad y en una de esas acciones llegó el segundo tanto, tras una gran jugada individual de Víctor Blanco. Antes, Álex Cardero, con un potente lanzamiento, pudo ampliar distancias.

Corría el minuto 70 de partido cuando el recién entrado Blanco se sacaba de sus botas una genial jugada de conducción y regate por banda izquierda, en la que dejó atrás hasta a tres rivales y terminó definiendo muy bien ante el guardameta Pablo, que tampoco pudo evitar el 0-2.

Con un conjunto ovetense más calmado y con la tranquilidad que le daba los dos goles de ventaja, los locales intentaron la igualada a la desesperada. No obstante, el balón no quiso entrar hasta el descuento. En el minuto 94 de partido, anotaba Delgado para el Rayo Cantabria tras una falta lateral muy bien botada. Recortó distancias el equipo local, pero de nada sirvió, pues no hubo tiempo para una mayor reacción cántabra.

"El resultado es muy bueno a nivel mental"

El entrenador del Vetusta, Jaime Álvarez, confesó: "Necesitábamos más la victoria a nivel mental que a nivel de sensaciones. Gracias al penalti el equipo entró bien al partido ante un equipo que te domina". El técnico azul resaltó que "el equipo hace muchas cosas bien para los pocos puntos que está consiguiendo. Ganar aquí era complicado, veníamos con bajas y a nivel mental ha sido muy positivo el resultado".