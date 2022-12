Clevon Brown, último fichaje del Alimerka Oviedo Baloncesto: «Me siento bien de cinco y de cuatro»

Clevon Brown ha llegado al Alimerka Oviedo Baloncesto en el mejor momento de una temporada que comenzó muy mal. Las siete derrotas con las que se inició el curso, con la plantilla totalmente destrozada por las lesiones, dejaron paso a dos victorias balsámicas, racha que se cortó con una clara derrota en casa ante el Valladolid. Pero la victoria (94-101) en la prórroga y tras remontar 18 puntos el sábado ante el Almansa les ha cambiado la cara a todos en el equipo. Los de Trifón Poch encaran ahora la semana con optimismo, con todos los jugadores disponibles, con Brown ya incorporado y con ganas de ir creciendo para subir puestos en la clasificación.

Para conseguirlo, el club ha apostado por dotar a la plantilla de un interior con un físico que intimide en defensa y que sea capaz de saltar y correr la pista, que es lo que se espera que aporte Clevon Brown, interior estadounidense de 24 años y 2,03 de estatura, que llegó el domingo a Oviedo y que ayer realizó su primer entrenamiento con el resto de compañeros. Las primeras sensaciones del nuevo jugador azul no pueden ser mejores: «Me siento muy bien, han empezado a enseñarme los sistemas poco a poco y me he sentido muy cómodo en este primer entrenamiento», decía a LA NUEVA ESPAÑA nada más concluir la sesión.

El jugador es consciente de lo que buscan de él en el club asturiano: «Mi físico, mi velocidad, mi capacidad de intimidar y que tengo la habilidad de cambiar de posiciones para jugar tanto de cuatro como de cinco». A esas virtudes que se le presumen, Brown añade su capacidad «para jugar cerca del aro, proteger el aro y correr toda la pista». En cuanto a si tiene alguna preferencia entre jugar de cuatro o de cinco, Brown asegura sentirse cómodo en las dos: «En la universidad jugué más habitualmente de cinco, pero también hubo veces en las que tuve que cambiar al cuatro, me siento cómodo en las dos».

Brown acabó la temporada 2021-22 con Florida International, equipo de la NCAA 1, y unos meses más tarde, el pasado mes de mayo, fichó por Mount Gambier, equipo de la segunda categoría australiana, donde promedió 9 puntos y 8 rebotes por encuentro. Su siguiente experiencia fue la liga de Kósovo, en las filas del Trepca, con el que llegó a jugar un partido en la FIBA Europe Cup y donde promedió 4,9 puntos y 4,4 rebotes. Pensando en «crecer», el jugador decidió aceptar la oferta del Alimerka Oviedo Baloncesto: «Hablé con mi agente y me explicó que el baloncesto español es un buen sitio para crecer y para continuar mi carrera», explica.

Brown conocía algo del baloncesto español, pero tras aceptar la oferta del OCB siguió indagando un poco más: «Conocía un poco del baloncesto español y cuando surgió la posibilidad de venir a jugar a Oviedo me preocupé un poco de ver cómo son los equipos y los jugadores de la LEB Oro para ver a lo que me tengo que enfrentar». Lo que sí reconoce que desconocía absolutamente es la ciudad en la que vivirá los próximos meses. Una vez que supo que se incorporaría al Oviedo Baloncesto tiró de internet para saber lo que se iba a encontrar: «Miré un poco por Google para saber cómo era la ciudad, pero no la verdad es que no la conocía de nada». Brown abandonó el entrenamiento con una sonrisa y convencido de que «todo va a ir muy bien en Oviedo».