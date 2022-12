Europa sube el nivel

El Motive.co Gijón conocerá esta mañana su rival en los octavos de final de la EHF European Cup, para los que se clasificó de manera brillante tras superar con amplitud, 67-40 en el global de la eliminatoria, al Atzgersdorf austriaco. Las gijonesas están ya entre los 16 mejores equipos de esta competición continental, la tercera en importancia en el balonmano femenino.

España con tres equipos, ya que también se han clasificado el Atlético Guardés y el Elche, es el país con más representación en esta ronda. Después viene Turquía con dos, Izmir BSB y Antalya Konyaalti; Polonia con otros dos, Gminy Kobierzyce y Eurobud Jaroslav, y Portugal también con dos, Madeira y Sport Lisboa e Benfica. Completan la nómina de clasificados el Zug Handball (Suiza), Maccabi Arazin Ramat (Israel), Hazena Kynzvart (República Checa), H71 (Islas Feroe), Gjorche Petrov Skopje (Macedonia) e Iventa Michalovce (Eslovaquia).

Los octavos de final se presentan ya como una ronda muy complicada y además, a excepción de los equipos españoles o portugueses, el desplazamiento será complicado y seguramente caro. Por tradición en el balonmano a priori los equipos a evitar son los polacos, el checo, el serbio y el macedonio, pero los portugueses están logrando siempre buenos resultados en esta competición y el de Islas Feroe, que a priori parecería ser la cenicienta, no lo es ni mucho menos porque está bajo el paraguas del balonmano danés, que tiene mucho nivel.

El sorteo se llevará a cabo a las 11 de esta mañana en Viena y la eliminatoria se disputará los días 7 y 8 de enero el partido de ida y 14 y 15 el de vuelta. Las gijonesas volverán a jugar en La Guía.

El Motive.co se enterará de su próximo rival preparando el viaje a Granollers para jugar el partido de la próxima jornada liguera, en el que las gijonesas necesitan la victoria para seguir con opciones de meterse en el grupo que luchará por el título.

El equipo catalán no está teniendo un buen comienzo de liga y solo suma tres puntos, pero viene de lograr su primera victoria la pasada jornada en la cancha del Sporting La Rioja. Cristina Cabeza no podrá contar con la portera Raquel Álvarez debido a su problema en la mano derecha, pero sí con Nayla de Andrés, que por precaución no jugó ante el Atzgensdorf tras recibir un golpe en un pómulo durante un entrenamiento de la pasada semana. El objetivo que se marca la entrenadora es la de sumar al menos cuatro de los seis puntos que quedan antes de acabar el año. Los dos primeros serán mañana en Granollers a partir de las 20:30 horas.