El All Rugby de Llanera se abre camino entre las mejores canteras de España: "Estamos compitiendo"

El All Rugby de Llanera se está especializando en poner soluciones a los problemas para seguir recorriendo el camino que se ha marcado. El club llanerense llevaba tiempo pensando en formar un equipo que pudiera participar en la Liga Nacional sub-23, una competición en la que se miden las canteras de todos los clubes de División de Honor, la máxima categoría, y algunos de División de Honor B. Lo consiguió firmando un convenio con el Belenos, que estaba obligado a tener un equipo filial en esta Liga tras su ascenso a la élite.

La experiencia prometía ser dura, por lo ajustado del presupuesto, por la ausencia de un campo homologado y por las dificultades de medirse a clubes con más experiencia en esta competición, pero las cosas están yendo bastante bien al menos en el aspecto competitivo. "Salvo el partido ante el Cisneros, que está muy por encima de todos, estamos compitiendo muy bien en todos los partidos", dice Xabi Guerediaga, entrenador del equipo y director técnico del club de Llanera. De hecho, han sumado una victoria y dos empates en los ocho partidos que han disputado, que además han tenido que ser todos a domicilio por los problemas para jugar en un campo propio.

Para el técnico del conjunto sub-23, todo un histórico del rugby nacional, que fue internacional con la selección española, lo que está haciendo este equipo es "abrir un camino" y darle "una oportunidad a los chavales de Asturias". "En nuestro club hay una buena generación y los jugadores del club dijeron que se animaban", continúa Guerediaga. Esta categoría requiere una exigencia que obliga a los componentes de este equipo a tomarse muy en serio el rugby. "Se nota mucho porque se cuidan, van al gimnasio y se entrenan más en serio", explica el entrenador.

Y todo ello entre dificultades enormes. La más grande de todas ha sido que durante la primera vuelta, que ya ha acabado, el All Llanera aún no ha jugado en Asturias. Todos los partidos han sido a domicilio, algunos de ellos los domingos por la mañana, obligándoles a pegarse un madrugón enorme para llegar a ciudades como Valladolid o Madrid. "Ha sido una pequeña locura, nosotros, de momento, no tenemos dónde jugar, el campo de La Morgal está en obras, los únicos campos homologados para esta competición en Asturias son los de Avilés y el Naranco, en Oviedo, y nosotros a pesar de ser filial del Belenos en el Muro de Zaro no podemos jugar y al final hemos logrado que se homologue el de Las Mestas. El sábado jugaremos por primera vez en Asturias esta campaña", relata Guerediaga. La idea es poder homologar otro campo en La Morgal y así poder competir en casa, con su afición.

El All Rugby ha demostrado ser un club inquieto, al que le gusta abrir camino en muchos campos, como en el rugby inclusivo, con un equipo de "mixed ability", una competición en la que participan jugando juntos jugadores que tiene discapacidad con otros que no la tienen. "En el partido que jugamos en Hernani con el sub-23 nos llevamos también al equipo inclusivo para jugar un partido allí y se lo pasaron en grande", sentencia Guerediaga.