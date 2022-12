El despertar de El Káiser: "En Ibiza me he reencontrado"

"Me he reencontrado. Y ahora soy feliz. Vuelvo a tener ganas de boxear, entrenar y de competir". El Káiser vuelve al ring este sábado ante el venezolano Frank Rojas en el polideportivo Sa Blanca Dona de Ibiza. Rojas lleva 25 victorias y 24 de ellas han sido antes del límite. Solo ha caído seis veces. Pero Sergio Fernández ha renacido. Y se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. "Ibiza me ha cambiado la vida", confiesa. Su siguiente meta será la más importante de su carrera: aspira a ser campeón nacional del peso súperwelter. Para ello ha dejado vacante su título de peso medio. "Afronto la pelea con mucha responsabilidad y motivación. Quiero dedicarle el triunfo a mis compañeros de Santa Eulalia. Me veo con muchas opciones de ganar", admite Fernández.

Todavía no se ha secado el sudor de la frente tras una hora intensa de entrenamiento. Golpes a uno de los sacos del Gimnasio Primer Asalto, de Ibiza. Literalmente está en caliente cuando comienza a hablar con LA NUEVA ESPAÑA. Al Káiser le llega este reto mayúsculo en un momento donde se siente fuerte. "Me había desconectado un poco, la verdad. Si no llega a ser por venir a Ibiza a vivir, habría dejado al boxeo. Había perdido las ganas de seguir al máximo nivel". Atrás, le tocó sufrir un calvario en el plano personal. Momentos donde el boxeo dejó de ser prioridad. Momentos donde volver a la competición que le ha convertido en un referente se le hacía muy cuesta arriba.

Porque, cuenta Sergio Fernández, que sus ambiciones deportivas se habían terminado con apenas 30 años y siendo una de las grandes realidades del boxeo nacional. La pandemia, en ese sentido, hizo mucho daño: obligó a un parón repentino, que se alargó. Dos años duros. Durísmos, especialmente para todo un campeón nacional, que comenzó a verse sin objetivos y sin un horizonte claro: confinamientos, vuelta a los entrenamientos por fases y marcados por las restricciones. Su voracidad era hasta entonces prácticamente la única llama que le empujaba a encontrar huecos en su agenda como policía local en Oviedo. Porque del boxeo, explica Sergio, se malvive, o, directamente, no se vive. Es todo vocación. Pero la falta de metas le llevó a perder la emoción por seguir en lo más alto a uno de los grandes púgiles que ha dado el país en los últimos tiempos (dos victorias, dos derrotas y un nulo). "En Asturias había perdido la motivación de entrenar en el día a día. Hacía tiempo que ya no tenía esas ganas. Se me hacía muy cuesta arriba todo. Me agobiaba. Tenía que entrenar solo. Creo que si me hubiese quedado en Gijón habría dejado el boxeo. Sí, lo habría dejado. Ya no tenía ganas de seguir".

–¿Y cuál es la clave para que decida volver a competir después de unos meses?

"He recuperado las ganas y la ambición. Sobre todo, desde que me fui a Ibiza a vivir. Me mudé en abril, pero en realidad conozco la isla desde que tenía 18 años y he pasado etapas de forma ocasional. Comencé a venir de vacaciones. Al principio una semana. Luego un mes. Luego otro mes. Al final pasaba más tiempo aquí que allí. He visto que Ibiza era mi sitio. Me agobiaba en Asturias, por muchas cosas. Allí además había poco ambiente de boxeo, se perdió mucho tras la pandemia por la dificultad de entrenar. En Asturias las medidas por el coronavirus fueron surrealistas. Muy duras con el boxeo. Aquí se vive el boxeo de otra forma, de una forma mucho más activa. Hay más gente entrenando en los gimnasios; hay más gente con la que puedo prepararme. Definitivamente, he encontrado mi sitio en Ibiza".

Ahí, Sergio, uno de los mejores deportistas asturianos, compagina su trabajo como policía local en comisión de servicio en Santa Eulalia con el de monitor en la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP). Allí volvió a competir y venció a David Bency, en una velada celebrada el 7 de mayo. Recuperó el hambre y demostró que está a su nivel alto. "Soy plenamente feliz en Ibiza. Peleo este sábado para estar en forma con vistas al combate que se disputará en marzo y donde aspiro a ser el campeón nacional de peso Welter. Tengo claro que me quiero quedar en Ibiza a vivir durante tiempo. Incluso por quedarme estaría dispuesto a permutar mi plaza en Oviedo por seguir aquí. Le estará siempre muy agradecido a la Policía de Oviedo por todas las facilidades que me ha dado. Estaba encantado en el trabajo, pero es algo que he pensado y creo que lo voy a hacer".