El partido más especial para Juan López

Juan López vivirá este domingo a las 12.00 horas uno de los encuentros más especiales de su temporada. El centrocampista del Real Avilés se medirá a su exequipo, el Langreo, donde brilló en la sala de máquinas la temporada pasada. Ahora, a las órdenes de Emilio Cañedo, buscará resarcirse del tropiezo del pasado fin de semana ante el Ourense venciendo en el derbi en el último encuentro antes del parón navideño.

"Espero un partido bastante difícil, la verdad, más incluso teniendo en cuenta que es un derbi y que siempre está la rivalidad presente", explica López, que confiesa que este partido para él tiene un tinte distinto al resto. "Tengo excompañeros y gente del Langreo con los que mantengo una gran relación, estoy muy agradecido por mi paso por el Nuevo Ganzábal", asegura el mediocentro ovetense.

Adrián Torre, Alain, Gonzalo, Samba, Jandro y Jorge Hernández son los seis jugadores del Langreo que compartieron vestuario con López la temporada pasada, y aunque la relación entre ellos es fantástica, todavía no se han escrito para hablar sobre el encuentro. "Es mejor charlar cara a cara el domingo, que es más interesante", señala el jugador avilesino, que no esconde las ganas de vencer a sus excompañeros: "En este caso un poco más".

Uno de los que no estará presente en el campo, de los que coincidieron con López, es Roberto Robles, que recientemente fue despedido del banquillo de los azulgranas. "Hubiese sido especial por ser mi entrenador el año pasado. Me hubiese gustado saludarle y hablar con él un rato. A Javi Vázquez no le conozco", indica el centrocampista, que todavía no ha visto nada del nuevo Langreo del técnico madrileño, ya que todavía no han celebrado la sesión de trabajo sobre el rival. "Por ahora estamos centrándonos en mejorar los aspectos en los que estamos fallando", comenta.

"Lo que más recuerdo de mi paso por el Langreo es la gente, es un club muy cercano", afirma López, que aunque a nivel deportivo el año no fue de la mejor manera posible, ya que se salvaron a última hora, solo tiene palabras bonitas para referirse a su exequipo. "A nivel personal me fue bastante bien. Jugué todos los partidos de titular menos uno, me sentí muy importante", asegura sobre su etapa como jugador azulgrana.

Aunque en casa el Avilés se está mostrando inexpugnable, lejos del Suárez Puerta las sensaciones no están siendo las mejores. Prueba de ello es el último encuentro ante el Ourense, en el que los blanquiazules terminaron por 2-0 y mostrando una mala versión. "Fuera de casa tenemos una racha no muy buena, en casa las cosas son distintas. El equipo está con ganas de irse al parón con tres puntos más, tenemos la capacidad de sacar los partidos adelante", destaca el centrocampista, que no se atreve a pronosticar un resultado, pero firma "todo lo que sea una victoria para nosotros".

