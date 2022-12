Los ayudantes de Luis de la Fuente: "El derbi es lo más bonito de España"

Pablo Amo jugó seis temporadas en el Deportivo de la Coruña y cuatro en el Sporting. No tiene duda sobre los duelos de máxima rivalidad. "El derbi asturiano es sin duda lo más bonito que tengo en mi memoria como futbolista", dice el exjugador del Sporting y nuevo segundo entrenador de la selección española de la mano de Luis de la Fuente. Palabras mayores. Como lo era el derbi para Amo, que además se formó en el Sporting B. "Los derbis asturianos de mi época tenían la connotación de que muchos veníamos de abajo y nos enfrentábamos ya con el filial", asegura Amo, que está invicto con el Oviedo como jugador: dos victorias y un empate. Incluso metió un gol. "Lo recuerdo perfectamente, fue de cabeza y lo celebré en el Fondo Sur", rememora Amo sobre un partido de Copa que acabó 4-2. "La sensación de ganar un derbi es única, indescriptible, da una energía brutal y una mezcla de rabia y felicidad de poder ganar al eterno rival".

El exzaguero, que acaba de ser padre, espera un partido "imprevisible", aunque admite que entre su trabajo en la selección y la paternidad apenas ha podido ver últimamente al Oviedo y al Sporting. "Los derbis, más allá de la táctica, que eso es trabajo, se deben enfocar desde el punto de vista emocional. Hay que jugarlo con cabeza, porque el corazón estará ya empujando. Creo que ganará el Sporting", concluye Amo, que celebra la paz entre los dos equipos. "Que prime la deportividad es importante por encima de todo, se tiene que ver que el derbi asturiano es un ejemplo".

Pablo Amo no es el único integrante del staff de Luis de la Fuente con lazos con el derbi. Está también Juanjo González, analista y preparador de porteros con Luis Enrique y ahora técnico auxiliar. Fue canterano del Sporting y portero del primer equipo durante seis temporadas. Juanjo jugó solo un derbi asturiano. Lo explica bromeando. "Es que a ver quién movía a Ablanedo del once... Palabras mayores". Aún así, sabe lo que es defender la portería en un duelo de máxima rivalidad: 0-0 en el Viejo Tartiere en 1997. "El Oviedo se jugaba el descenso y nosotros estábamos salvados. Al final lograron la permanencia en un partido emocionante", rememora Juanjo. Los derbis, para él, van aparte. "Es un partido diferente a cualquiera por lo que supone para el club y para los aficionados. Las tendencias no influyen y se iguala todo", explica. Juanjo espera una victoria rojiblanca y que sea un partido "emocionante". La clave quizá esté en la portería. "No es descartable…".