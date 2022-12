Gonzalo, jugador del Langreo: "En Avilés hemos de ser valientes y ambiciosos"

"Tenemos que ser valientes, ambiciosos y demostrarnos a nosotros mismos que podemos competir de tú a tú con el Avilés a pesar de que tiene una gran plantilla". Gonzalo, indiscutible en el eje de la zaga azulgrana, cree que el partido de mañana en el Suárez Puerta (12.00 horas) es una oportunidad perfecta para ratificar la mejoría que ha experimentado el Langreo en las últimas semanas, justo antes del parón navideño.

El choque entre avilesinos y langreanos no es un partido cualquiera. La coincidencia de ambos clubes en la misma categoría durante muchas temporadas ha ido labrando una rivalidad creciente. Gonzalo ha vestido las dos camisetas, la del Avilés en la temporada 13-14, pero no fue consciente de que se trataba de un derbi hasta la campaña pasada.

"He estado en los dos lados, pero cuando estuve en el Avilés el Langreo estaba en Tercera y no lo viví. El año pasado me quedé un poco sorprendido porque vi mucha rivalidad y muchas ganas por parte de las dos aficiones", explica Gonzalo, que cree que ambos conjuntos llegan al choque con muchas ganas: "Los dos venimos heridos, nosotros porque hemos tenido un inicio bastante flojo y tenemos que tirar para arriba como sea y ellos después de la derrota ante el Ourense. Creo que va a ser un partido disputado y tenso".

El mal inicio del Langreo, de hecho, se llevó por delante al entrenador, Roberto Robles, y ha dejado la plantilla en manos de Javi Vázquez, técnico madrileño de 36 años con el que el equipo hizo su mejor partido en la última jornada, logrando un empate ante el líder Arenteiro. "Les sorprendimos en la primera parte, quizás fueron los 70 mejores minutos de la temporada", admite Gonzalo, que recomienda a los equipos que aspiran a la zona alta que no se confíen: "El grupo está súper igualado y, de hecho, hemos estado mejor contra los de arriba. Empezamos de la peor manera posible y estamos tratando de revertir la situación y que los jóvenes de la plantilla vayan adaptándose. Para salir de donde estamos tenemos que enganchar a alguno abajo", dice a modo de advertencia para el Avilés, al que solo su mala trayectoria fuera le mantiene fuera de la zona de promoción.

Mejor contra los de arriba

