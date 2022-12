Julio Gallego: el conductor que nunca se detiene

La vida de Julio Gallego es un continuo no parar. Antes se dedicaba a ser profesor de autoescuela en la empresa familiar (la conocida Autoescuela Tomás), pero desde este abril, tras sacar la oposición, es conductor de autobuses de Emtusa en Gijón, un trabajo que le ha permitido alcanzar uno de sus mejores momentos de forma. Explica Julio que es absolutamente feliz trabajando para la Empresa Municipal de Autobuses de Gijón. "Es una empresa genial con profesionales increíbles que dan todo por sacar el servicio diario que tienen. Cuenta además con un volumen muy grande", añade. Los horarios, añade el gijonés, son buenos para sacar su máximo rendimiento deportivo: cuenta con turnos desde pronto, a las 6 de la mañana, hasta las 14 horas. Pero después, confiesa, tiene la tarde entera libre para dedicársela a su familia y entrenar.

El uniforme no le ha sentado nada mal, porque desde su entrada en la empresa gijonesa de transportes ha dado un salto cualitativo como deportista. Este gijonés es uno de los atletas en la modalidad de duatlón más destacados de toda España – en categoría estándar–. "Antes apenas me daba tiempo a entrenar. Entre el trabajo, la familia... Iba con el tiempo justo. Pero desde hace unos meses mi vida ha cambiado de forma radical. Porque tengo unos horarios fijos que me permiten tener tiempo y entreno de más calidad", admite. Sus éxitos de este 2022 confirman que, a sus 47 años, está en uno de sus mejores momentos de forma. Ha sido subcampeón de España (en Soria) de duatlón distancia standar y de Europa (en Bilbao). O quinto en el campeonato de España de Triatlón de media distancia (en Pamplona).

"Trabajo mucho con el pulso y ahora en las series de esfuerzo máximo estoy entre cinco y siete pulsaciones por debajo de lo que estaba temporadas pasadas. Ahora puedo entrenar de verdad; antes casi me lo tenía que quitar de en medio", afirma este padre de dos hijos, que ahora también puede sacar tiempo de calidad para estar con su familia. A pesar de sus éxitos deportivos y rendimiento, sigue buscando entrenador –hasta dos le han denegado la posibilidad en apenas un año–. Antes lo hacía con el popular "Skipi", pero hace ya mucho tiempo que dejó de preparar entrenamientos.